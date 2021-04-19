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  4. İMKANDER’in kurucularından İmran Abdülazimov hayatını kaybetti

İMKANDER’in kurucularından İmran Abdülazimov hayatını kaybetti

19.04.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İMKANDER’in kurucularından Çeçen gazi İmran Abdülazimov Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

İMKANDER’in kurucularından İmran Abdülazimov hayatını kaybetti

Çeçen-Rus Savaşı gazisi İmran Abdülazimov (63) İstanbul’da Covid-19 tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti.

ERDOĞAN DEVREYE GİRMİŞTİ

İmran Abdülazimov, savaşta yaralandıktan sonra tedavi için 2008 yılında Türkiye’ye gelmiş ve Rusya’nın iadesini talep etmesi üzerine iki ülke arasında kriz yaşanmıştı. Abdülazimov, sınırdışı edilmesi esnasında Atatürk Havalimanı’nda pasaportunu yırtarak direnmiş ve olayın medyada yer almasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine iadesi durdurulmuştu.

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Çeçen gazi Abdülazimov 12 yıldır İMKANDER’in Türkiye’ye sığınan savaş muhaciri ailelere yaptığı yardımlarda gönüllü olarak çalışıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya Recep Tayyip Erdoğan

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