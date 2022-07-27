Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İmkansız gerçek oldu! Menopoza girdikten sonra kucağına aldı

İmkansız gerçek oldu! Menopoza girdikten sonra kucağına aldı

27.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

51 yaşında anne olan ve kendini sosyal medyada 'Em' olarak tanıtan yeni anne, menopoz esnasında iki kez doğum yaptığını açıkladı. Tiktok paylaşımlarıyla insanların sevgisini ve desteğini kazanan Em, herkesi mucizelere inanmaya davet etti.

İmkansız gerçek oldu! Menopoza girdikten sonra kucağına aldı

Sosyal medyada kendisinden "Em" diye bahseden kadın, TikTok'ta yaşlı bir anne olarak yaşadığı deneyimleri ve neden hala anneliğin her saniyesinden keyif aldığını anlattığı gönderileriyle insanların dikkatini çekti. 51 yaşında olan Em, menopoz esnasında iki kez hamile kaldığını söyledi ve insanlara ''Mucizelere inanın!'' dedi.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle kardeş zannedilen anne-kız sosyal medyada gündem yarattıAralarındaki yaş farkı nedeniyle kardeş zannedilen anne-kız sosyal medyada gündem yarattı

CESARET VERİYOR

"O 1 ve ben 51 yaşındayım. Menopoz sırasında doğum yapmak başıma gelen en iyi şey!" diyen Em, 1 yaşındaki bebeğiyle geçirdiği anları sosyal medyasından paylaştı. Birçok insan onu takdir etti ve bunun kendilerine de cesaret ve umut verdiğini dile getirdi.

Aslında vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!Aslında vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

''UYANIK KALMAK İÇİN...''

Başka bir klipte Em, hamileliklerinden bazı kareler paylaştı. “48 ve 49 yaşında hamileyim. Bu bir mucize! Ama yoruldum'' diyen yaşlı anne, "Sohbet arkadaşlarına ihtiyacım var! Ciddi anlamda. Beni uyanık tutmak için!" diye yazdı.

Genleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldüGenleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldü

HER ANIN TADINI ÇIKARIYORLAR

ANNE11

Başka bir gönderide 50 yaşında son bebeğini nasıl karşıladığını anlatan Em, açık sözlülüğü ve cesaretiyle büyük övgü topladı. “Basit anların bile tek bir saniyesini kaçırmıyorum. Onunla hayat kesinlikle yavaş ilerleyecek ve ben bunu bilerek her anın tadını çıkarıyorum” diye yazdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpekbalığını takip ederken bekledikleri bu kadarı değildi!Köpekbalığını takip ederken bekledikleri bu kadarı değildi!
Paylaşımı gündem yarattı! “Onlarla eğlendi benimle evlendi”Paylaşımı gündem yarattı! “Onlarla eğlendi benimle evlendi”
Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdilerSıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı

İki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

Tanga tulumunu gören bir daha baktı! “Bu nasıl dekolte?”

İlginizi Çekebilir

Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa doktora koşun!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Çuvalla para ödemeyin! İki malzemeyle harikalar yaratın

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.