İmkansız gerçek oldu! Menopoza girdikten sonra kucağına aldı

Sosyal medyada kendisinden "Em" diye bahseden kadın, TikTok'ta yaşlı bir anne olarak yaşadığı deneyimleri ve neden hala anneliğin her saniyesinden keyif aldığını anlattığı gönderileriyle insanların dikkatini çekti. 51 yaşında olan Em, menopoz esnasında iki kez hamile kaldığını söyledi ve insanlara ''Mucizelere inanın!'' dedi.

CESARET VERİYOR

"O 1 ve ben 51 yaşındayım. Menopoz sırasında doğum yapmak başıma gelen en iyi şey!" diyen Em, 1 yaşındaki bebeğiyle geçirdiği anları sosyal medyasından paylaştı. Birçok insan onu takdir etti ve bunun kendilerine de cesaret ve umut verdiğini dile getirdi.

''UYANIK KALMAK İÇİN...''

Başka bir klipte Em, hamileliklerinden bazı kareler paylaştı. “48 ve 49 yaşında hamileyim. Bu bir mucize! Ama yoruldum'' diyen yaşlı anne, "Sohbet arkadaşlarına ihtiyacım var! Ciddi anlamda. Beni uyanık tutmak için!" diye yazdı.

HER ANIN TADINI ÇIKARIYORLAR

Başka bir gönderide 50 yaşında son bebeğini nasıl karşıladığını anlatan Em, açık sözlülüğü ve cesaretiyle büyük övgü topladı. “Basit anların bile tek bir saniyesini kaçırmıyorum. Onunla hayat kesinlikle yavaş ilerleyecek ve ben bunu bilerek her anın tadını çıkarıyorum” diye yazdı.



