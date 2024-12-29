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İmralı'da Öcalan'la görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Pozitif çözüm önerilerini büyüteceğiz

29.12.2024 14:03
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Dün DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Cezaevi'ndeki teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Öcalan'ın mesajının paylaşılmasının ardından bir açıklama da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan geldi.

İmralı'da Öcalan'la görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Pozitif çözüm önerilerini büyüteceğiz

Hatimoğulları X hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, çözüm için tüm siyasi çevrelerin yapıcı ve cesur adımlar atması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sürecin en önemli zeminidir. Barışa, demokrasiye ve kardeşliğe giden yol; birlikte atılacak cesur adımlardan geçiyor. Bu noktada DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz" ifadelerine yer verdi.

İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım" İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı: "Hazırım"

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan
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