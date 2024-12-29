İmralı'da Öcalan'la görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Pozitif çözüm önerilerini büyüteceğiz

Hatimoğulları X hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, çözüm için tüm siyasi çevrelerin yapıcı ve cesur adımlar atması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sürecin en önemli zeminidir. Barışa, demokrasiye ve kardeşliğe giden yol; birlikte atılacak cesur adımlardan geçiyor. Bu noktada DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır