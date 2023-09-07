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'İn misin cin misin?' diye sordu, aldığı cevap kabusu oldu! Genç kadın korkudan hem evi hem şehri değiştirdi

07.09.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yaşayan 26 yaşındaki A.A.'nın gelen "Cinim, odanda yaşıyorum" mesajıyla hayatı kabusa döndü. Korkudan hem evini hem yaşadığı şehri terk eden genç kadın; "Bir ay önce de evde muska bulmuştum. Evimde kalmaya başladığını söylediği için yüreğim ağzımda evden kaçtım" diyerek polise başvurdu.

'İn misin cin misin?' diye sordu, aldığı cevap kabusu oldu! Genç kadın korkudan hem evi hem şehri değiştirdi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki özel güvenlik görevlisi A.A., 1 Haziran akşamı sosyal medya platformu Instagram'da Ezgi rumuzuyla kullandığı hesap üzerinden bir mesaj aldı. Karşısındaki kişi İ.S. idi ancak o da Ercan rumuzunu kullanıyordu. İ.S., genç kadına kendisiyle tanışmak istediğini söyledi ve cep telefonu numarasını paylaştı. Hesabına gelen mesaja şaşıran A.A. kendisine şaka yapıldığını düşünerek, "Kimle, benimle mi tanışacaksın? İn misin, cin misin?" diye sordu.

"EVET CİNİM, ODANDA YAŞIYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; tanışmak istediği kadının ilginç soruları üzerine İ.S. ise şakayla yaklaşarak "Evet cinim, odanda yaşıyorum" dedi. Aldığı mesajı gerçek olarak algılayan kadın hayatının şokunu yaşadı.

"POLİS DE BENİ GÖREMEZ"

Polise gideceğini söyledi. Karşı taraf ise şakayı devam ettirerek, "Polise söylesen onlar da beni göremez" diye karşılık verdi.

"YÜREĞİM AĞZIMDA EVDEN KAÇTIM"

Mesajla birlikte psikolojisinin alt üst olduğunu ve Ordu'dan İstanbul'a geldiğini belirten A.A, "Dona kaldım, bir ay önce de evimde muska bulmuştum. Evime girememiştim. Evimde kalmaya başladığını söylediği için yüreğim ağzımda evden kaçtım" dedi.

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"ÇOK KORKUYORUM"

Yaşadığı olay nedeniyle aşırı korktuğunu ve karşı tarafı engellediğini söyleyen A.A, "Daha önce de bu tarz şeylerden çok korktuğum için doktora gidip muayene de oldum. Sosyal medyada psikolojik olarak rahatsız edici kelimeler kullanması nedeniyle şikâyetçiyim" diyerek savcılığın yolunu tuttu.

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"İN MİSİN CİN MİSİN DİYE SORUNCA ODASINDA KALDIĞIMI SÖYLEDİM"

İ.S. ise sosyal medya üzerinden öylesine kadınlara yazdığını belirterek, "Korktuğunu bilsem yazmazdım. 'İn misin, cin misin' diye sorunca odasında kaldığımı söyledim. Bilsem yapmazdım. Sonrasında özür diledim ve korkmaması için beni canlı kanlı görmesini istedim ama vesvese yaptı" diyerek kendisini savundu.

SAVCILIKTAN HUZUR KAÇIRMA SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç olayla ilgili "huzur kaçırma" suçundan soruşturma başlattı. Olayın genç kadının Ordu'da olduğu sırada geliştiğini belirten savcılık dosyayı Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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