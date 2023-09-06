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Eski bakan Necmettin Cevheri 93 yaşında yaşama veda etti! Cenaze töreni programı belli oldu

06.09.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devletin üst kademesinde birçok önemli görevde bulunan, eski bakan ve başbakan yardımcısı Necmettin Cevheri 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cevheri'nin cenaze töreni programı belli oldu. Cevheri için başsağlığı mesajları da geldi.

Eski bakan Necmettin Cevheri 93 yaşında yaşama veda etti! Cenaze töreni programı belli oldu

Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Necmettin Cevheri, tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Cevheri için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Cevheri, ikindi namazını müteakiben Cebeci Aile Mezarlığı'nda defnedilecek.

PEŞ PEŞE BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım, Adalet ve Turizm Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset insanlarından Necmettin Cevheri'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Eski bakanlarımızdan, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli devlet ve siyaset adamı Necmettin Cevheri'nin vefat haberinden büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

30 Haziran 1930 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen Cevheri, Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 7 dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Cevheri, Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, devlet bakanlıkları ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

(DHA)

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