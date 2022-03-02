İnanılmaz faydalarıyla sizi şaşırtacak en iyi çörek otu yağı markaları

Çörek otu, Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Özellikle tuzlu hamur işleri ve peynirlerde sık kullanılıyor. Çörek otu yağı faydaları ise saymakla bitmiyor. "Çörek otu yağı ne işe yarar?" derseniz bağışıklık sistemini güçlendirir, metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine katkı sağlar, bronşları temizler, öksürüğe iyi gelir, bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler, cilde nem kazandırır, iltihap tedavisinde kullanılır ve antioksidan özelliği bulunur. Siz de sağlığınız için çörek otu yağını kullanmak istiyorsanız birbirinden kaliteli ve doğal ürünlere yer verdiğimiz listeyi inceleyebilir, seçtiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Soğuk sıkım olarak üretilmesi gereken çörek otu yağı, pişirilmeye uygun değil. Bu nedenle yemeklerde kullanacaksanız ısıtmadan, yemeğe en son ilave etmelisiniz. Salatalarda direkt kullanmakta ise herhangi bir problem bulunmuyor. "En iyi çörek otu yağı hangisi?" derseniz doğal ve organik üretilen, soğuk sıkım ürünleri tercih etmelisiniz. Piyasada birçok markaya ait çörek otu yağı bulunuyor. Bu nedenle "İyi çörek otu yağı nasıl anlaşılır?" sorusu aklınızı kurcalıyor olabilir. Orijinal soğuk sıkım çörek otu yağının rengi açık olmalı. Kendine has aromatik kokusu hissedilmeli. Soğuk sıkım yöntemiyle üretilip üretilmediğini tadım aşamasında anlayabilirsiniz çünkü soğuk sıkım çörek otu yağı boğazı yakmaz.

1. Türk menşeli Onka Farma Çörek Otu Yağı

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''En iyi çörek otu yağı markası hangisi?'' derseniz Onka Farma Çörek Otu Yağı'nı tercih edebilirsiniz. Yerli çörek otu tohumlarından elde edilen, sağlıklı yaşam biçimini tercih eden bireylerin gönül rahatlığıyla tüketebileceği çörek otu yağı, soğuk sıkım pres yöntemiyle üretilerek satışa sunuluyor. Hiçbir şekilde koruyucu, glüten ve katkı maddesi içermeyen %100 saf ve doğal yağ, ısıl işlem görmeden soğuk sıkım yöntemiyle üretiliyor. Cam şişelerde satılan çörek otu yağının iki farklı damlalığı bulunuyor. Böylece dilerseniz direkt cilde uygulayabilir, dilerseniz yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

2. Yerli çörek otu tohumundan elde edilen TARİHİ YAPRAKLI Çörek Otu Yağı

Soğuk sıkım yöntemiyle üretilen %100 doğal TARİHİ YAPRAKLI Çörek Otu Yağı'nda tamamen yerli çörek otu tohumları kullanılıyor. Ürün, cam şişede satışa sunuluyor. Gönül rahatlığıyla sofralarınızda tüketebileceğiniz çörek otu yağını ısıtmadan kullanmanı gerekiyor. Günde 1 tatlı kaşığı kadar tüketilebilen yağ, direkt içilebiliyor. Egzama gibi cilt problemlerinin tedavisi için cilde de uygulanabiliyor. Ancak cilde uygulamadan önce alerji kontrolü yapmak gerekiyor. Bunun için ilk olarak vücudunuzun egzama bulunmayan küçük bir yerinde ürünü denemeniz yeterli oluyor. Eğer tahriş ya da kızarıklık oluşmazsa egzamalara sürülebiliyor.

3. 1950'den günümüze gelen Gençay Çörek Otu Yağı

Gençay Çörek Otu Yağı, %100 saf çörek otuyla üretiliyor. Herhangi bir katkı maddesi ve koruyucu içermiyor. İçildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, iltihapları söküyor ve saçların sağlıklı görünmesine yardım ediyor. Cildine uygulandığında daha canlı bir cilt görünümü sağlayan yağ, cildi nemlendiriyor. Salatalara veya yemeklere ısıtma işlemi uygulanmadan ilave edildiğinde ise vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve minerali karşılıyor. Doğal ve hiçbir kimyasal işleme maruz kalmadan soğuk sıkım yöntemiyle üretilen, 250 ml cam şişede satışa sunulan Gençay Çörek Otu Yağı'ını gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

4. Doğal içeriklerden elde edilen Arifoğlu Çörek Otu Yağı

En iyi çörek otu yağları arasında bulunan Arifoğlu Çörek Otu Yağı, yerli çörek otu tohumlarından elde ediliyor. Soğuk sıkım yöntemiyle üretilen yağa herhangi bir ısıl işlem uygulanmıyor. Tamamen doğal çörek otu yağı, herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Ürünün doktor kontrolünde ve ambalajı üzerinde bulunan kullanma talimatlarına uyarak tüketilmesi gerekiyor. Cilde ve saç derisine sürüldüğünde cildi nemlendiriyor ve besliyor, canlı görünüme kavuşmasını sağlıyor. Saç derisine sürüldüğünde ise saçların dökülmesini önlüyor, daha parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardım ediyor.

5. Doğallığın ön planda tutulduğu Cliniva Çörek Otu Yağı

Soğuk sıkım yöntemi ile elde edilen Cliniva Çörek Otu Yağı, sağlık için tüketilen takviye gıdalar arasında bulunuyor. 250 ml cam şişelerde satılan ürün, birçok vitamin ve mineral içeriyor. Çörek otu yağı hem içilebiliyor hem cilde ve saça sürülebiliyor. Vücutta bulunan eklem ağrılarını gidermek için ağrıyan bölgeye sürülerek masaj yapılması gerekiyor. Ancak çörek otu yağını yeterli dozu aşmadan kullanmak gerekiyor. Ayrıca dahili kullanımlarda doktor kontrolünde ve belli sürelerle tüketmek, karaciğerde oluşabilecek birikmeleri önlüyor. Ürün direkt güneş ışığı ve nemden uzak, serin bir yerde muhafaza edildiğinde uzun süre tazeliğini koruyor.

6. Besin değeriyle dikkat çeken Origo Çörek Otu Yağı

Omega 3, 6 ve 9 içeren çörek otu yağının vücuda birçok faydası bulunuyor. Soğuk sıkım yöntemi ile elde edilen Origo Çörek Otu Yağı tamamen doğal. 250 ml cam şişede satışa sunulan çörek otu yağı, vakumlu ve kilitli kapağı sayesinde açılmadığı takdirde uzun süre tazeliğini koruyor. Ancak ürünü saklarken sıcaktan ve nemden uzak tutmak gerekiyor. Kapağı açıldıktan sonra ise serin bir yerde muhafaza edilirse 60 gün boyunca rahatlıkla tüketilebiliyor. Isıl işlem görmeden üretilen çörek otu yağını kullanırken de 35 dereceden fazla ısıya maruz bırakmamak gerekiyor.

7. Hafif tadı ile damak zevkinize uyacak ATC Vital Çörek Otu Yağı

Tamamen doğal, katkısız olarak üretilen ATC Vital Çörek Otu Yağı, sağlıklı içerdiğiyle vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılıyor. Zengin besin değerleri sayesinde tam bir vitamin takviyesi diyebileceğimiz yağ, soğuk sıkım yöntemiyle elde ediliyor ve herhangi bir koruyucu madde içermiyor. En iyi çörek otu yağı markası arasında yer alan ATC Vital'in çörek otu yağını gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz. Son derece hafif ve damak tadınıza uyacak tadı sayesinde direk tüketebileceğiniz yağı, vücudunuza veya saç derinize sürerek de kullanabilirsiniz.

8. Saf içeriği ile dikkat çeken Botalife Çörek Otu Yağı

%100 saf içeriği ile dikkat çeken Botalife Çörek Otu Yağı, herhangi bir katkı maddesi ve koruyucu içermiyor. Sofralarınızda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz en iyi çörek otu yağı markalarından Botalife, 100 ml cam şişelerde satışa sunduğu çörek otu yağını, soğuk sıkım yöntemiyle üretiyor ve herhangi bir ısıl işleme maruz bırakmıyor. Kalite yönetim sistemlerinin uygulandığı tesislerde üretilen yağ, adeta şifa deposu. Her gün bir tatlı kaşığı kadar tüketildiğinde metabolizmayı hızlandıran çörek otu yağı, zayıflamak isteyenlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor.

9. Şifa deposu Katre-i Şifa Çörek Otu Yağı

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"Şifa Damlası" sloganıyla yola çıkarak üretilen Katre-i Şifa Çörek Otu Yağı, konsantre olarak, seyreltme işlemi yapılmadan satışa sunuluyor. Soğuk sıkım yöntemi kullanılarak elde edilen çörek otu yağı, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. 100 ml cam şişelerde satışa sunulan yağ, vakumlanmış kilitli kapağı sayesinde direkt güneş ışığına maruz kalmazsa uzun süre tazeliğini muhafaza ediyor. Kapağı açıldıktan sonra ise serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edilerek kısa sürede tüketilmesi öneriliyor. Katkı maddesi içermeyen ürün, Helal Gıda Sertifikası'na sahip. Gönül rahatlığı ile tüketebileceğiniz çörek otu yağı arıyorsanız ürünü mutlaka inceleyin!

10. Vegan kullanıma uygun Zade Vital Çörek Otu Yağı

Vegan beslenme biçimini tercih edenler tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilecek Zade Vital Çörek Otu Yağı, trans yağ içermiyor. Tamamen doğal çörek otu yağı, soğuk sıkım yöntemi kullanılarak elde ediliyor. Helal Gıda Sertifikası bulunan ürün, timol ve timokinon gibi farklı fitokimyasallar içeriyor. GMP standartlarında üretilen çörek otu yağı, 100 ml cam şişe ile satışa sunuluyor. Direkt cilde ya da saça uygulayabileceğiniz ürün, yemek ve salatalara eklenerek de tüketilebiliyor. Çörek otu yağını doğrudan güneş ışığı görmeyen, serin bir yerde muhafaza etmek gerekiyor.