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İnci Güçlü Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2020 23:21 | Son Güncelleme

Barcelona, Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

İnci Güçlü Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray'da oynayan 21 yaşındaki 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayan genç basketbolcu, 4 sezonluk Galatasaray kariyerini de noktalamış oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı formasını da giyen İnci Güçlü, 2017-2018 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.


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