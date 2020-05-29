İnci Güçlü Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray'da oynayan 21 yaşındaki 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.
Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayan genç basketbolcu, 4 sezonluk Galatasaray kariyerini de noktalamış oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı formasını da giyen İnci Güçlü, 2017-2018 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.
???? WELCOME TO YOUR NEW HOME @GucluInci!— Barça Esports Amateurs (????) (@BarcaAmateurs) May 29, 2020
???? El @FCBbasket_fem incorpora a la jove jugadora turca de 21 anys i 2,05m d’alçada!
???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/rkmOXU1C9i
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