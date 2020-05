İnci Güçlü Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray'da oynayan 21 yaşındaki 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayan genç basketbolcu, 4 sezonluk Galatasaray kariyerini de noktalamış oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı formasını da giyen İnci Güçlü, 2017-2018 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.

???? WELCOME TO YOUR NEW HOME @GucluInci!



???? El @FCBbasket_fem incorpora a la jove jugadora turca de 21 anys i 2,05m d’alçada!



???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/rkmOXU1C9i