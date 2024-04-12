MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İnci Taneleri'nde ramazan arası bitti! Dilber dansıyla sosyal medyayı salladı

İnci Taneleri'nde ramazan arası bitti! Dilber dansıyla sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 10:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazanda pavyon danslarına ara veren İnci Taneleri dönüyor. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolde olduğu İnci Taneleri 2 hafta aranın ardından yeni dansla ekrana gelecek. Fragmanda Dilber'in yeni dansı sosyal medyayı salladı.

İnci Taneleri'nde ramazan arası bitti! Dilber dansıyla sosyal medyayı salladı

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka’nın paylaştığı İnci Taneleri dizisi 2 haftalık bir ara vermişti. Dizide ramazan boyunca da dans sahneleri yer almamıştı.

Kanal D’nin flaş dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık aranın ardından ekrana hızlı bir dönüş yapıyor. 18 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümde Dilber yine geceye damga vuracak.

Herkes son bölümü beklerken şaşırtan karar Herkes son bölümü beklerken şaşırtan karar

Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak. Fragmanın yayınlanmasının ardından dizi yeniden gündem oldu.

3656294_3c4acab2149521ae8a9f93103e4b2ba7_640x640

Hazar Ergüçlü’nün kırmızı mini elbisesiyle yeni dans figürlerini sergilemesi sosyal medyada "Artık baydı" yorumlarına sebep oldu.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN?

Cansu Taşkın aşkıyla gündemde olan Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranda olacak.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahneleri engellenmişti! Kıbrıs'ta şov yaptıSahneleri engellenmişti! Kıbrıs'ta şov yaptı
Babasının ölümünden sonra küfürler yağdırdı! "Torbacı..."Babasının ölümünden sonra küfürler yağdırdı! "Torbacı..."
Yine itirafıyla olay oldu! Kendi sütünü sağıp bakın ne yaptıYine itirafıyla olay oldu! Kendi sütünü sağıp bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

Yunanlar galibiyeti bile unuttu! Tüm ülke F.Bahçeli yıldızı konuşuyor...

Babasının ölümünden sonra küfürler yağdırdı! "Torbacı..."

Babasının ölümünden sonra küfürler yağdırdı! "Torbacı..."

Suudi Arabistan'da skandalın böylesi!

Suudi Arabistan'da skandalın böylesi!

7 gün Maldivler'le 2 gün Bodrum fiyatı aynı!

7 gün Maldivler'le 2 gün Bodrum fiyatı aynı!

22 yaşındaki Fatih 9'uncu kattan atlayarak intihar etti! Mavi Balina kabusu geri mi döndü?

22 yaşındaki Fatih 9'uncu kattan atlayarak intihar etti! Mavi Balina kabusu geri mi döndü?

Yunan muhabirden ilginç soru!

Yunan muhabirden ilginç soru!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.