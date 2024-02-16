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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i yine süper minisiyle dans etti! Seyirci 'Yeter sıkıldık' dedi

İnci Taneleri'nin Dilber'i yine süper minisiyle dans etti! Seyirci 'Yeter sıkıldık' dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 08:01 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiriyor. Dizide özellikle Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı çok konuşuluyor. Pavyon sahnelerinin ekrana getirildiği dizide Dilber'i yine süper minisiyle dans etti. O sahneye yorum yağdı...

İnci Taneleri'nin Dilber'i yine süper minisiyle dans etti! Seyirci 'Yeter sıkıldık' dedi

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı dizi İnci Taneleri her bölümüyle büyük ses getiriyor. Her sahnesi olay olan dizide özellikle pavyon sahneleri çok konuşuluyor.

Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri de dansıyla, elbisesiyle dikkat çekiyor. Her bölümdeki sahneleri çok beğenilen Dilber dizinin son bölümünde yine süper minisiyle dans etti.

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Dilber'in pavyon sahnesine sosyal medyada yorum yağdı. İnci Taneleri'ni pavyon sahneleri yüzünden eleştirenler 'Yeter sıkıldık', 'Dizinin adı Dilber değil' gibi yorumlar yaptılar.

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BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

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Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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Youtube


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