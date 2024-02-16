BİM'e Philips airfryer geliyor! 16 Şubat BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

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Alışveriş severlerin heyecanla beklediği BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda bu hafta kaçırılmayacak ürünler var. Katalog'un en dikkat çeken ürünü de Philips Airfryer! Uygun fiyatıyla öne çıkan airfryerın yanı sıra toz torbasız elektrikli süpürge, katlanır bisiklet, otomatik kahve makinesi kataloğu süsleyen diğer ürünler arasında yer alıyor. Her ihtiyaca uygun ürünlerin uygun fiyatlarla yer aldığı 16 Şubat Cuma tarihli BİM Aktüel Katalog'unu keşfetmeye ne dersiniz?

BİM'e Philips airfryer geliyor!

Tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde, burada!

iPhone modellerinde kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor! Görmek için buraya tıklayın.

HP bilgisayarlar da indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Derin dondurucu, set üstü ocak, davlumbaz ve dahası...

Karaca küçük ev aletlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Beyaz eşya ve aksesuarlarını görmek için buraya tıklayın.

Sevilen markaların mutfak ürünleri de burada!

Kütahya Porselen ürünlerindeki indirimleri kaçırmayın, görmek için buraya tıklayın.

Karaca sofra ürünleri de indirimde, burada!

Sweatshirtler, polar üstler, eşofmanlar...

Camper ayakkabılarda 3000 TL'ye varan indirim, modelleri görmek için buraya tıklayın.

Adidas, New Balance, Skechers ayakkabı modellerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit, rengarenk oyuncaklar da kataloğu süslüyor!

Çocukların favorisi LEGO setleri indirimde, burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





