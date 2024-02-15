HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Monttan bota, bereden gözlüğe Columbia marka ürünlerde kaçırılmayacak indirimler

Monttan bota, bereden gözlüğe Columbia marka ürünlerde kaçırılmayacak indirimler

15.02.2024 16:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuklardan korunmak kaliteli kışlık giyim ürünleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Suya dayanıklı, ısı yalıtımlı, patentli giyim teknolojilerine sahip Columbia markasının ürünlerinde kısa süreli indirimler başladı. Biz de monttan bota, bereden gözlüğe indirimdeki bazı ürünleri sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

Monttan bota, bereden gözlüğe Columbia marka ürünlerde kaçırılmayacak indirimler

Soğuk havalardan korunmak için kaliteli kışlık giyim ürünlerine ihtiyaç duyuyorsanız, Columbia markasının indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Kaliteli, dayanıklı, uzun ömürlü, işlevsel ürünleriyle dünya çapında tanınan Columbia'nın soğuk kış günlerinde sizi konforlu hissettirecek ürünlerini sizin için seçtik. Gelin, o ürünler nelermiş yakından görelim.

1. Columbia Steens Mountain Half Snap Herren-Pullover

Adsız tasarım - 2024-02-15T153229.433

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Soğuk havalarda çok rahat. Montun içine katman olarak kullanıyorum. Gerekirse kesinlikle tekrar satın alırım."

  • "Tasarımı ve kumaşı mükemmel."
Ürünü İncele

2. Columbia Fairbanks Omni-Heat Erkek Bot

Adsız tasarım - 2024-02-15T153619.365

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem uygun. Hem güzel. İhtiyacı olan düşünmeden alsın."

  • "Aldığım ürün zamanından önce elime ulaştı. Ürün harika tam bedenimi aldım çok konforlu. Çok güzel paketlenmiş. Çok teşekkür ediyorum."
Ürünü İncele

3. Columbia Fast Trek II Jacket Kadın Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-02-15T153957.434

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşime aldım. Uygun fiyata denk geldi. Sıcak ve yumuşacık. Eşim 172 cm ve 72 kg. L beden tam oldu."

  • "Hem eşime hem kızıma aldım. Çok hafif, şık ve Sıcak tuttuğunu söylediler. Normal giydikleri bedenleri aldım tam oldu. Teşekkürler."
Ürünü İncele

4. Columbia Erkek Powder Pass Kapitone Yelek

Adsız tasarım - 2024-02-15T153744.506

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşime hediye aldım çok beğendi.tam beden alınabilir.. tavsiye ederim ,hızlı kargo için teşekkür ederim."

  • "Kalın değil, vücuda oturuyor, diğer yeleklere nazaran epey ince fakat kaliteli, tam beden oldu."
Ürünü İncele

5. Columbia Whirlibird Watch Cap Unisex Bere

Adsız tasarım - 2024-02-15T154334.553

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalite, fiyat performans ürünü. Çok sıcak tutuyor."

  • "İyi fiyat. Hoşuna gidiyor. Her zaman giyiyorum kışın."
Ürünü İncele

6. Columbia Escape Pursuit Outdry Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-02-15T155646.478

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uygun fiyata satın aldım. Hızlı kargolandı ve sorunsuz alışveriş, teşekkürler Amazon."

  • "Estetik görünümü ve rahat oluşu hoşuma gitti."
Ürünü İncele

7. Columbia Kadın Pouring Adventure II Ceket

Adsız tasarım - 2024-02-15T154239.869

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli, çok şık ve gerçekten iyi uyuyor bedene. Ve bu çok iyi bir fiyata. Çok iyi fiyat/performans oranı. Çok sevindim."

  • "SU geçirmez ve her şeyden önce giyilmesi çok hoş ve çok güzel."
Ürünü İncele

8. Columbia Redmond 3 Su Geçirmez Yürüyüşü Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-02-15T155312.589

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel bir alışveriş oldu, ürün çok güzel. Kendi dikkatsizliğimden yaşadığım sıkıntı ölçü kılavuzuna bakmadan sipariş vermem. Kalıbı dar imiş, 37 numara kullanıyorum, 38 numara alsam daha iyi olacakmış, teşekkürler Amazon."

  • "Çok beğendim, sıcacık tutuyor."
Ürünü İncele

9. Columbia Erkek Utilizer Wrap Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2024-02-15T160127.685

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli hisden memnunum Bir çift Oakley'in yerine aldım ve bu da onlar kadar rahat ve yüzüme rahatça oturuyor."

  • "İyi görüş sunuyor. Kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Apple, Columbia, Camper... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Apple, Columbia, Camper... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

 Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

 A101'e Samsung tabletler, telefonlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Samsung tabletler, telefonlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

 Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

 Alerjenlere, tozlara son! HEPA filtreli robot süpürgede fırsat zamanı

Alerjenlere, tozlara son! HEPA filtreli robot süpürgede fırsat zamanı

 Kullanıcıların favorisi, tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde

Kullanıcıların favorisi, tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde

 Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
columbia columbia ayakkabı columbia ayakkabı erkek columbia bot columbia erkek ayakkabı columbia erkek mont columbia kadın mont columbia mont columbia mont erkek columbia polar
İş birliği İçerikleri
Termal yalıtım teknolojisi! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisi! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Alerjenlere, tozlara son! HEPA filtreli robot süpürgede fırsat zamanı

Alerjenlere, tozlara son! HEPA filtreli robot süpürgede fırsat zamanı

A101'e Samsung tabletler, telefonlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Samsung tabletler, telefonlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

Evde keyif yaparken sıcacık kalmanızı sağlayacak ürünler

Evde keyif yaparken sıcacık kalmanızı sağlayacak ürünler

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

Tümünü Gör
Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

"Ses kalitesi çok iyi!" Suya, toza karşı dayanıklı JBL hoparlörde fırsat

"Ses kalitesi çok iyi!" Suya, toza karşı dayanıklı JBL hoparlörde fırsat

Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Pierre Cardin kol saatlerinde Sevgililer Günü'ne özel %70 indirim

Pierre Cardin kol saatlerinde Sevgililer Günü'ne özel %70 indirim

Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör
Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Columbia Delta Ridge Down Kaz Tüyü Mont'ta kaçırılmayacak fırsat

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler

Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Daha dalgalı ve kıvırcık saçlara kavuşmanın formülü...

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Apple, Columbia, Camper... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Apple, Columbia, Camper... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Yemek yapmayı seven sevgiliniz için en anlamlı hediyeler burada!

Yemek yapmayı seven sevgiliniz için en anlamlı hediyeler burada!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Termal yalıtım teknolojisi! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisi! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Alerjenlere, tozlara son! HEPA filtreli robot süpürgede fırsat zamanı

Alerjenlere, tozlara son! HEPA filtreli robot süpürgede fırsat zamanı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... %50'ye varan indirim başladı

"Ses kalitesi çok iyi!" Suya, toza karşı dayanıklı JBL hoparlörde fırsat

"Ses kalitesi çok iyi!" Suya, toza karşı dayanıklı JBL hoparlörde fırsat

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Sokak modasının yıldızı! Vans'ın ikonik modeli bugüne özel indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Önce Tunceli, şimdi de Sivas! Valilik duyurdu: Erzincan'a çıkışlar yasaklandı

Eşini bıçakla rehin alan kişiyi, emniyet amiri böyle ikna etti: 'Ben sana kurban olurum'

Eşini rehin alan kişiyi, polis böyle ikna etti: 'Sana kurban olurum'

Marmara Denizi'nde batan gemiden son video! Herkes onları 'Kimse var mı?' anonslarıyla arıyor... Son seferin görüntüsü

Marmara Denizi'nde batan gemiden son video!

Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar! 'Evden çıkamıyorum'

Çobana işkence yapıp, çıplak görüntülerini paylaştılar!

Yer: Denizli! Fırından aldığı ekmekten çıkan şeyi görünce gözlerine inanamadı: 5 santimetre uzunluğunda...

Ekmeği bölünce içerisinden kırmızı bir şey çıktı...

Özel bakım merkezinde skandal görüntüler! Yaşlı adamı komalık ettiler

Özel bakım merkezinde skandal! Yaşlı adamı komalık ettiler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.