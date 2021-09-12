HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İndirim yapmayan çalışana kolonya şişesiyle saldırıp üzerine çay döktü!

İndirim yapmayan çalışana kolonya şişesiyle saldırıp üzerine çay döktü!

12.09.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da alışveriş yaptıktan sonra indirim isteyen kadın müşteri, istediği indirimi alamayınca tezgahtaki çayı çalışanın üzerine döktü. İlk olarak kolonya şişesi ile saldırmaya çalışması da dikkat çekti.

İndirim yapmayan çalışana kolonya şişesiyle saldırıp üzerine çay döktü!

Merkez Mahallesi'nde hava alanında unutulan eşyaların satıldığı iş yerine eşi ile gelen bir kadın, beğendiği 70 TL tutan ürünler için indirim uygulanmasını istedi. Babasının yerine ağabeyi Caner Korkmaz ile birlikte tezgahta duran Elif Korkmaz, prensiplerine aykırı olduğu gerekçesiyle indirim talebini reddetti. İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen gerginlik sırasında tezgahın üzerindeki kolonya şişesini almaya çalışan kadını Caner Korkmaz engelledi. İstediği indirimin yapılmaması üzerine tartışmayı sürdüren kadın, tezgah üzerindeki içi dolu çay bardağını alarak, Elif Korkmaz'ın üzerine döktü. Öfkeli müşteri diğer müşteriler ve eşi tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. Beklemediği saldırı üzerine karşılık vermeye çalışan ancak engellenen Elif Korkmaz, babası Aziz Korkmaz ile birlikte Avcılar Polis Merkezi'ne giderek kendisine hakaret edildiğini, fiziki şiddet uygulandığını belirterek kadın müşteriden şikayetçi oldu.

"BİR BAYAN BUNU BİR BAYANA YAPIYOR"

avcilarda-indirim-yapmadi-diye-tezgahta-duran-kizin-uzerine-cay-doktu_8121_dhaphoto1

Aziz Korkmaz, iş yerini taşımaları nedeniyle bir süreliğine peşin alışverişlerde yüzde 15 indirim uyguladıklarını belirterek, “Kızım ile muhatap oluyor. Israrla indirim uygulanmasını istiyor. Kızım da bunun prensiplerine aykırı olduğunu belirtiyor. Buna rağmen kızıma şiddet uyguluyor. Önce kolonya şişesini tutuyor fırlatmak istiyor. Oğlum engel oluyor. Bu kez öbür eliyle kızımın suratına çay döküyor. Burada bir karışıklık oldu. Üç kuruş için insanların birbirine zarar vermesi kadar kötü bir şey yok. Bir bayan, bunu bir bayana bunu yapıyor. İşin en acı tarafı bu. Eşi yanında buna çanak tutuyor. Bize hakaretler etti, işyerimize zarar vereceklerini söylediler. Kızımın psikolojisi bozuldu. Bugün iş yerine gelemedi. Evden çıkmak istemiyor, bir tedirginlik yaşadı. Kızım onlardan şikayetçi oldu" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktıABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Korkutan görüntü! Kemikler kıyıya vurduKorkutan görüntü! Kemikler kıyıya vurdu
Silahlarıyla etkisiz hale getirildilerSilahlarıyla etkisiz hale getirildiler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Korkunç olayda bir acı haber daha

Korkunç olayda bir acı haber daha

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Çiftlikte vahşet! Sahibini öldürdüler, hayvanlara kurşun yağdırdılar

Çiftlikte vahşet! Sahibini öldürdüler, hayvanlara kurşun yağdırdılar

Çip krizi otomotiv devini vurdu! Üretimi düşürüyor

Çip krizi otomotiv devini vurdu! Üretimi düşürüyor

Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.