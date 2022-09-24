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İndirimi duyan akın etti! Geceden battaniye altında bekleyen var: Allah'ın izniyle hakkımızı aldık

24.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de indirim yapan bir mağazada yaşanan izdihamda vatandaşlar adeta birbirlerinin üzerinden geçerken ezilme tehlikesi yaşayanlar oldu. Mağazanın 10'uncu yılına özel düzenlenen indirimde, geceden kuyrukta beklemeye başlayan bir vatandaş, telefon aldığını belirterek, ''Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık'' derken başka biri, ''Hiç bir şey alamadım. iPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın'' dedi.

İndirimi duyan akın etti! Geceden battaniye altında bekleyen var: Allah'ın izniyle hakkımızı aldık

Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve iPhone marka telefonda indirim yaptı. İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi.

İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.

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BATTANİYE ALTINDA BEKLEDİLER

Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, "Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk" diye konuştu.

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''2 BİN TL ÜSTÜNÜ VEREYİM, BANA SATIN''

Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden Berkay Akat (18) ise, "Geceden beri bekliyorum. Hiç bir şey alamadım. iPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim" dedi.

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(İHA)

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Kırıkkale
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