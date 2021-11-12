İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

İnek Şaban, İyi Aile Çocuğu ve Dokunmayın Şabanıma gibi efsane yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses'in son halini görenler şaşıp kaldı.
1961 doğumlu Saadet Gürses, 35 yıllık sanat hayatında yüzlerce projede rol aldı. Şarkıcılık yapan Gürses, bir dönem albüm de çıkardı.
Kameralar önünden uzaklaşan Gürses, uzun yıllar Bugün Gazetesi'nde çalıştı.
1977 yılında cilt kanserine yakalanan Gürses, 7 yılın sonunda sağlığına kavuştu.
Gürses, şimdilerde Instagram hesabından hayatına dair anları takipçileriyle paylaşıyor. Usta oyuncunun değişimi, görenleri şaşırtıyor.
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