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  4. İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

12.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1978 yapımı İnek Şaban filminde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle akıllarda kalan usta oyuncu Saadet Gürses, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

İnek Şaban, İyi Aile Çocuğu ve Dokunmayın Şabanıma gibi efsane yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı Saadet Gürses'in son halini görenler şaşıp kaldı.

1961 doğumlu Saadet Gürses, 35 yıllık sanat hayatında yüzlerce projede rol aldı. Şarkıcılık yapan Gürses, bir dönem albüm de çıkardı.

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

Kameralar önünden uzaklaşan Gürses, uzun yıllar Bugün Gazetesi'nde çalıştı.

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

1977 yılında cilt kanserine yakalanan Gürses, 7 yılın sonunda sağlığına kavuştu.

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

Gürses, şimdilerde Instagram hesabından hayatına dair anları takipçileriyle paylaşıyor. Usta oyuncunun değişimi, görenleri şaşırtıyor.

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!

İnek Şaban'ın Ayşe'si Saadet Gürses değişimiyle şoke etti!


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