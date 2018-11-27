İnek sütü ile beslenen bebeklerde ani ölüm görülebilir

Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü almasını ve 24 aya kadar ek besinlerle anne sütünün devam edilmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Çocuk Gelişim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Annenin ilk sütü bebeğin ilk aşısıdır. Ağız sütü ya da kolostrum adı verilen ilk süt genellikle sarı renkte ve kıvamlıdır. Besleyici ve hastalıktan koruma özelliği bulunduğu için her bebeğe mutlaka verilmelidir” diye konuştu.

“Ek besinlere erken geçmek sorun yaratıyor”

Annenin yeterince sıvı, besin alması ve dinlenmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Elkin, “Duygusal yaklaşımlarla bebeğin doymadığına karar vererek ek besinlere erken geçmek, beraberinde birçok sorunu da getirir. İnek sütü anne sütünün seçeneği değildir” dedi.

Sütün bebeğe yetip yetmediğini anlamanın tek yolunun bebeğin kilo takibiyle yapılması gerektiğini ifade eden Elkin, “Süt çocukluğunda en önemli alerjik besin inek sütüdür ve yakınmalar genellikle ilk 2-3 ayda görülür. Çoğunda kusma, ishal ve karın ağrısı görülür. Genellikle inek sütü ile beslenenlerin bağırsaklarında mikro kanamalar oluşur ve bu da demir eksikliğine neden olur. Ani bebek ölümleri, diş çürümeleri, orta kulak iltihabı, büyüme ve gelişme gerilikleri inek sütü ile beslenenlerde sık karşılaşılan sorunlardandır” diye konuştu.