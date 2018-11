İnek sütü ile beslenen bebeklerde ani ölüm görülebilir

Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü almasını ve 24 aya kadar ek besinlerle anne sütünün devam edilmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Çocuk Gelişim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Annenin ilk sütü bebeğin ilk aşısıdır. Ağız sütü ya da kolostrum adı verilen ilk süt genellikle sarı renkte ve kıvamlıdır. Besleyici ve hastalıktan koruma özelliği bulunduğu için her bebeğe mutlaka verilmelidir” diye konuştu.

Annelerin bebeklerini emzirmeye başlaması ile hipofiz bezinden süt yapımını sağlayan prolaktin adlı hormonun salgılandığını belirten Elkin, “Bebek ne kadar sık emerse, bu hormonun etkisi ile bir sonraki emzirmede o kadar fazla süt yapılmış olur. Annenin beslenmesi, dinlenmesi dâhil, hiçbir şey süt yapımını bebeğin emmesi kadar artıramaz” dedi.

“Doğumdan sonra anne bebek aynı odada kalmalı”

Her bebek için en ideal besinin kendi annesinin sütü olduğunu ifade eden Nurten Elkin, doğumdan hemen sonra anne ile bebek arasında kurulan ilişkinin de önemini vurguladı. Elkin, “Doğumdan sonra bebeğin anne ile aynı odada kalması emmesini kolaylaştırır. Normal doğum yapan her annede, doğumdan hemen sonra bebeğin annenin memeleri üzerine yatırılması, anne-bebek ilişkisinin hemen başlamasına, bebeğin huzurlu olmasına, emzirmenin başlamasıyla da sütün daha erken ve bol gelmesine neden olur. Sezaryenle doğumla, anestezinin etkisinin devamı ve annenin ağrılı olması gibi nedenler, sütün gelmesini bir süre geciktirirse de bebeği en kısa süre içinde annesine verip emzirmeye başlatılmalı. Anne sütü alan bebeğe D vitamininden başka bir şey verilmez. Sağlıklı her anne bebeği için yeterli süt üretebilir” diye konuştu.