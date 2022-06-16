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İnek sütünün zararlarına son! Evde yulaf sütü tarifi

16.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda yapılan araştırmalarda inek sütünün yararları olduğu kadar pek çok zararı olduğunu da ortaya koyuyor. İnek sütü akneye, hazımsızlığa, prostat, yumurtalık kanseri riskinin artmasına ve çeşitli alerjilere sebep oluyor. İnek sütü yerine alternatif süt arayanların yulaf sütünü mutlaka denemesi gerekiyor.

İnek sütünün zararlarına son! Evde yulaf sütü tarifi

Vegan beslenenler veya inek sütünün zararları nedeniyle alternatif süt çeşitlerini araştıranların yulaf sütünü kullanmaları çok mantıklı bir tercih olabilir. Yulaf sütünün yapımı oldukça basit ve diğer sütlere göre oldukça hesaplı. Bu sütü tatlandırmak için vanilin, bal veya keçiboynuzu unu kullanabilirsiniz. Böylelikle leziz yulaf sütünüzü her türlü sütlü tatlıda, kahvaltılarda, içeceklerin içerisinde kullanabilirsiniz.

YULAF SÜTÜ TARİFİ

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı yulaf
  • 1 litre soğuk su
  • 5-6 adet buz
  • ½ paket vanilin
  • 1 tutam tuz

Yapılışı

  • Yulafları soğuk sudan geçirip yıkayın ve suyunu süzdürün.
  • Yıkadığınız yulafları bir kaseye alın ve üzerine soğuk suyla birlikte buzları ekleyip 30 dakika bekletin.
  • Suda bekleyen yulafların bir güzel karıştırın.
  • Üzerine tuz ve vanilini ekleyin.
  • Blenderdan geçirin.
  • Posasını süzmek için temiz bir bez ve süzgeçten yararlanarak yulaf sütünü bir kaseye aktarın.
  • Ağzı kapalı bir şekilde 5 gün buzdolabında bekletebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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