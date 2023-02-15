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Influencerın deprem paylaşımı tepkilere yol açtı! 'Bacak antrenmanı yaptım, keşke...'

15.02.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilin etkilendiği depremlerde çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı 35 bini geçti. Bir influencerın sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı tepki çekti. Paylaşımda "Bacak antrenmanı yaptım, keşke kaldırdığım ağırlık gibi oradaki enkazı, tuğlaları kaldırıp kurtarabilseydim" ifadelerine yer verildi.

Influencerın deprem paylaşımı tepkilere yol açtı! 'Bacak antrenmanı yaptım, keşke...'

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen halen bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bir influencerın paylaşımı sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı ise tepkilere yol açtı.

"BACAK ANTRENMANI YAPTIM KEŞKE..."

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bunu atıp atmamak arasında çok kaldım. Benimde kayıplarım var ama herkesin acısını yaşama, atma şekli çok farklı. Bacak antrenmanı yaptım, keşke kaldırdığım ağırlık gibi oradaki enkazı, tuğlaları kaldırıp kurtarabilseydim"

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deprem Kahramanmaraş influencer sosyal medya

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