Influencerın deprem paylaşımı tepkilere yol açtı! 'Bacak antrenmanı yaptım, keşke...'

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen halen bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bir influencerın paylaşımı sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı ise tepkilere yol açtı.

"BACAK ANTRENMANI YAPTIM KEŞKE..."

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bunu atıp atmamak arasında çok kaldım. Benimde kayıplarım var ama herkesin acısını yaşama, atma şekli çok farklı. Bacak antrenmanı yaptım, keşke kaldırdığım ağırlık gibi oradaki enkazı, tuğlaları kaldırıp kurtarabilseydim"



