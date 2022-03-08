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İngiliz askeri dudaklarına estetik yaptırınca eleştirilerin hedefi oldu! “Bu güvenlik tehdidi...”

08.03.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir asker olan Georgie Goodey, Bayan Essex unvanını kazanarak güzellik kraliçesi seçildi. Bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşen İngiliz asker, estetik ameliyatlarıyla ve fiziksel görüntüsünde yaptığı değişiklikler sayesinde popüler olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları askerin estetik prosedürlerini güvenlik tehdidi olarak algıladıklarını söyleyerek eleştirilerini iletti.

İngiliz askeri dudaklarına estetik yaptırınca eleştirilerin hedefi oldu! “Bu güvenlik tehdidi...”

İngiliz bir asker olan Georgie Goodey, güzellik bakımını eleştiren ve dudaklarını “ulusal güvenlik tehdidi” olarak etiketleyen sosyal medya kullanıcılarına sert cevap verdi. 27 yaşındaki İngiliz ordusu askeri Goodney, askeri botlarını yüksek topuklu ayakkabılarla değiştirdikten sonra 2019 yılında Miss Essex güzelik yarışmasını kazandı ve son 3 yıllardır bu unvanı elinde tutuyor. Sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başaran asker, son dönemde estetik prosedürlerini eleştiren kullanıcılarla yüzleşmek zorunda kalarak sert yanıt verdi.

“KÖPEĞİN SENDEN DAHA ÇEKİCİ”

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Sosyal medyadan olumsuz yorumlar aldığını ifade eden Goodney, “Bence her bir olumlu yorum için 10 olumsuz yorum vardı. Çoğu zaman tanımadığım insanlar bana yorumlar yapıyor. Çoğu Birleşik Krallık’ta bile yaşamıyor ve zamanla yapacak daha iyi bir şeyleri olmadığını düşünüyorum” dedi.

Estetik ameliyatlarından sonra dış görüntüsündeki değişiklikleri beğenmediklerini söyleyen sosyal medya kullanıcılarının sert ifadelerini ifşa eden Goodney, “Yüzümü mahvettiğim, köpeğimin benden daha çekici olduğunu ve yüzüme yaptığım işlemlerden dolayı askerlik görevini bırakmam gerektiği konusunda gerçekten korkunç yorumlar aldım” diye konuştu.

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“DÜŞMANA KARŞI DAHA GÖRÜNÜR OLUYORSUN”

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Goodney, sosyal meya kullanıcılarının dudaklarının büyüklüğünden dolayı düşman için daha görünür olduğunu iddia ettiğini ifade etti. Ulusal güvenlik konusunda risk oluşturduğunu söyleyenleri saçma bulduğunu ifade eden Goodney, “Dudaklarım çok büyük olduğu için düşmana daha görünür olduğumu iddia ettiler. Hedef alırken dudaklarımın görüş açımı bozduğunu iddia ederek takım arkadaşlarımı riske attığımı söylediler. Bu çok saçma” dedi.

Estetik operasyonlarından sonra insanların kendisine yaptığı olumsuz yorumlardan etkilendiğini dile getiren Goodney, “Aldığım en büyük tepki, yüzüme çok fazla estetik yaptırdığım için güzellik yarışmalarına katılmama izin verilmemesi gerektiğini söyleyen insanlardı” diye konuştu. Olumsuz yorumlara rağmen dış görünüşünü sevdiğini söyleyen Goodney, 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Miss GB finali için hazırlanıyor.

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İngiltere
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