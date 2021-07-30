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İngiliz basını duyurdu! Afgan göçmenlerin Türkiye'ye gelişi sürüyor

30.07.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistanlı mültecilerin İran üzerinden Türkiye'ye yaptıkları yolculuk, İngiliz basını tarafından gündeme getirildi. Her gün çok sayıda göçmenin ülkeye giriş yaptığı, asıl hedeflerinin ise Avrupa'ya gitmek olduğu kaydedildi.

İngiliz basını duyurdu! Afgan göçmenlerin Türkiye'ye gelişi sürüyor

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan ayrılma sürecinin ardından Afgan göçmenlerin Türkiye’ye yolculuğu sürüyor.

Londra merkezli haftalık haber dergisi The Economist, Türkiye’nin halihazırda 200 ila 600 bin arasında Afgan göçmene ev sahipliği yaptığını, çoğunun son on yılda şiddet ve yoksulluktan kaçtığını yazdı.

TALİBAN'DAN KAÇIP TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Bununla birlikte ABD’nin geri çekilmesinin ardından Taliban’ın Afganistan’da daha fazla alan kazanmaya çalıştığı, buna bağlı olarak daha fazla göçmenin Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığına dikkat çekildi.

ÖNCE İRAN, ARDINDAN TÜRKİYE

Haberde, her gün neredeyse bin göçmenin, zorlu yolculuğun ardından İran üzerinden Türkiye’ye geçtiğine inanıldığı kaydedildi.

“Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli mültecinin aksine, Afganların sadece küçük bir bölümü sınır dışı edilmekten korunuyor ve kamu hizmetlerine bir miktar erişim sağlıyor.” denildi.

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"ENDİŞEMİZ SINIR DIŞI EDİLMEK"

Söz konusu Afgan göçmenlerin çoğunun yetkili makamlarda kayıtlarının bulunmadığı veya uluslararası koruma başvurularının reddedildiği bilgisi paylaşıldı.

Daha önce Afganistan’da öğretmen olarak çalışan Gharibullah adlı göçmen, Türkiye'de yaşadıklarını “Sürekli polise yakalanma ve sınır dışı edilme korkusu içindeyiz.” ifadesiyle özetledi.

KURZ'UN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ: TÜRKİYE'DE KALSINLAR

Geçtiğimiz günlerde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan mültecilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa’ya değil, Türkiye’ye ya da komşu ülkelere gitsinler” şeklinde konuşmuş, bu sözleri Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Afgan göçmen akınının yakın bir gelecekte Avrupa Birliği (AB) için problem olabileceğinin altını çizen İngiltere merkezli derginin haberinde şöyle denildi:

ASIL HEDEFLERİ AVRUPA'YA GİTMEK

“2015 yılında çoğu Suriyeli 850 binden fazla insan, bindirildikleri lastik botlarla Türkiye ve Yunan adaları üzerinden Avrupa’ya ulaştı. Türkiye'nin, göçmenleri kendi tarafında tutma sözü vermesinden sonra geçişlerin sayısında çarpıcı bir düşüş oldu. Ancak son zamanlarda Yunan kıyılarına ulaşmayı başaranlarda en büyük pay Afgan vatandaşlarının.”

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Türkiye
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