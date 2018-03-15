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İngiliz dizisinde kızdıran Türkiye sahnesi

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

İngiliz kanalı BBC Two'da yayınlanan 'Collateral' adlı dizide geçen Kırıkkale diyaloğu sosyal medyada büyük bir yankı yarattı. Dizide Kırıkkale doğumlu Berna, bir sahnede 'Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.' demesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İngiliz dizisinde kızdıran Türkiye sahnesi

DİZİDEKİ diyaloğun paylaşılmasının ardından adeta günün konusu haline gelen sahnede, İngiliz İç İstihbaratı'ndan Sam Spence ile MI5'in insan kaçakçıları arasına ajan olarak yerleştirdiği Berna Yalaz arasında geçen diyaloğa tanıklık ediyoruz.

İşte ikili arasında geçen ve büyük tepki gören o sahne…

Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik.

Sam: Hiç gitmedim.

Berna: Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.

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Collateral ingiliz dizisi türkiyeye hakaret Kırıkkale

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