İngiliz kraliyet ailesinin kıyafet seçimleri de konuşuluyor! Kraliyet ailesi üyelerinin kıyafetlerinin altında yatan gizli mesajlar

Katı bir hiyerarşi içinde devam eden aile ilişkileri Prens Harry ve Megan Markle’nin kraliyet ailesinden istifa etmesi üzerine sorgulandı. Kraliçe II. Elizabeth’in koyduğu kurallara her ailenin ferdi uymak zorunda. Ancak Prens Hary ve Prenses Meghan bu kuralları çiğneyerek kraliyet görevlerinden ayrıldı. Kraliçenin etrafında dönen bu dünya II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip'in hastaneye kaldırılmasıyla yeniden sorgulandı. Aslında kraliyet içerisinde kaynayan kazanın fitili yıllar öncesinde ateşlenmişti. Kraliyet ailesine mensup olan üyeler kıyafet kuralları üzerinden pek çok kez mesajlarını vermişti. PRENSES DIANA Galler Prensesi Diana, Galler Prensi Charles’in ilk eşidir. Sasyonel olayların odağındaki isim 1996 yılında paparazziler kaçmaya çalışırken geçirdiği trafik kazasıyla ölmüştür. Kraliyet ailesi üyesi olduğu dönemlerde Diana kıyafetleriyle de gözleri üzerine çekmişti. Kraliçenin koyduğu kıyafet kurallarını nazik bir şekilde çiğneyen Diana, dekolteli ve yırtmaç detaylı elbiseler tercih ediyordu. Özellikle eşi Prens Charles’in bütün dünyaya Camilla Parker-Bowles ile olan yasak ilişkisini açıkladığı sırada giydiği siyah elbise ikonik hale geldi.

CAMBRIDGE PRENSİ GEORGE Prens Willam’ın en büyük oğlu olan George, 8 yaşını geçene kadar şort giymek zorundadır. Kıyafet kuralları kraliyet ailesinin erkekleri için biraz daha sert işliyor. Erkek çocuklar, yaz kış fark etmeksizin, sekiz yaşına kadar şort giymek zorundalar. Onlara göre mantıklı açıklaması şu: Şort çocukluğu, pantolon ise erkekliği simgeler. GALLER PRENSİ CHARLES Kraliyet ailesinin sorumluluklarından biri Birleşik Krallık'ın sembolü olmaktır. Sadece İngiltere'nin değil aynı zaman dört ülkenin birliğini de temsil ederler. Bu yüzden Prens Charles İskoçya'ya gittiği zaman genelde kilt giyer. Kilt, İskoç erkeklerinin giydiği geleneksel eteklere verilen isimdir. PRENS HARRY Harry, Meghan Markle ile evlenirken düğün günü askeri üniformasını giymek için Kraliçe II. Elizabeth'den izin istedi. Harry, Kraliyet Deniz Piyadeleri Başkomutanı rütbesine sahipti ve bu formayı gururla düğününde giydi. KRALİÇE II. ELIZABETH Kraliçe her zaman parlak ve dikkat çekici renklerde giyinmeli, çünkü onun kalabalık içinde herkesten ayırt edilebilir görünmesi gerekiyor. Diğer aile üyeleri ise daha açık ve pastel renkler kullanabiliyorlar.