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İngiliz kraliyet ailesinin kıyafet seçimleri de konuşuluyor! Kraliyet ailesi üyelerinin kıyafetlerinin altında yatan gizli mesajlar

Seray Üstün Seray Üstün 25.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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İngiliz kraliyet ailesinin kıyafet seçimleri de konuşuluyor! Kraliyet ailesi üyelerinin kıyafetlerinin altında yatan gizli mesajlar

İngiliz kraliyeti dünyanın en yakından takip edilen ailelerinden biridir. Buckingham Sarayı’nın içerisinde yaşanan olaylar ve kraliyet ailesinin attığı her adım büyük yankı uyandırır. Kraliyet kurallarının çerçevesinde aile üyeleri kıyafetlerini seçmek zorundadır. Ancak kimi kıyafet seçimlerinin altında gizli mesajlar yattığını da belirtmek gerekir. İşte kraliyet ailesi üyelerinin kıyafetleri üzerinden verdiği mesajlar...

Katı bir hiyerarşi içinde devam eden aile ilişkileri Prens Harry ve Megan Markle’nin kraliyet ailesinden istifa etmesi üzerine sorgulandı. Kraliçe II. Elizabeth’in koyduğu kurallara her ailenin ferdi uymak zorunda. Ancak Prens Hary ve Prenses Meghan bu kuralları çiğneyerek kraliyet görevlerinden ayrıldı. Kraliçenin etrafında dönen bu dünya II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü unvanını taşıyan Prens Philip'in hastaneye kaldırılmasıyla yeniden sorgulandı. Aslında kraliyet içerisinde kaynayan kazanın fitili yıllar öncesinde ateşlenmişti. Kraliyet ailesine mensup olan üyeler kıyafet kuralları üzerinden pek çok kez mesajlarını vermişti.

PRENSES DIANA

prenses diana

Galler Prensesi Diana, Galler Prensi Charles’in ilk eşidir. Sasyonel olayların odağındaki isim 1996 yılında paparazziler kaçmaya çalışırken geçirdiği trafik kazasıyla ölmüştür. Kraliyet ailesi üyesi olduğu dönemlerde Diana kıyafetleriyle de gözleri üzerine çekmişti. Kraliçenin koyduğu kıyafet kurallarını nazik bir şekilde çiğneyen Diana, dekolteli ve yırtmaç detaylı elbiseler tercih ediyordu. Özellikle eşi Prens Charles’in bütün dünyaya Camilla Parker-Bowles ile olan yasak ilişkisini açıkladığı sırada giydiği siyah elbise ikonik hale geldi.

CAMBRIDGE PRENSİ GEORGE

şort

Prens Willam’ın en büyük oğlu olan George, 8 yaşını geçene kadar şort giymek zorundadır. Kıyafet kuralları kraliyet ailesinin erkekleri için biraz daha sert işliyor. Erkek çocuklar, yaz kış fark etmeksizin, sekiz yaşına kadar şort giymek zorundalar. Onlara göre mantıklı açıklaması şu: Şort çocukluğu, pantolon ise erkekliği simgeler.

GALLER PRENSİ CHARLES

kilt

Kraliyet ailesinin sorumluluklarından biri Birleşik Krallık'ın sembolü olmaktır. Sadece İngiltere'nin değil aynı zaman dört ülkenin birliğini de temsil ederler. Bu yüzden Prens Charles İskoçya'ya gittiği zaman genelde kilt giyer. Kilt, İskoç erkeklerinin giydiği geleneksel eteklere verilen isimdir.

PRENS HARRY

PRENS HARRY

Harry, Meghan Markle ile evlenirken düğün günü askeri üniformasını giymek için Kraliçe II. Elizabeth'den izin istedi. Harry, Kraliyet Deniz Piyadeleri Başkomutanı rütbesine sahipti ve bu formayı gururla düğününde giydi.

KRALİÇE II. ELIZABETH

elizabeth

Kraliçe her zaman parlak ve dikkat çekici renklerde giyinmeli, çünkü onun kalabalık içinde herkesten ayırt edilebilir görünmesi gerekiyor. Diğer aile üyeleri ise daha açık ve pastel renkler kullanabiliyorlar.

Kraliçe çantasını yanında çalışan yardımcılarına gizli mesajlar vermek için kullanıyor. Örneğin; kraliçe yemek masasındayken çantası yerde ise bu yemeğin çabuk bitmesini istediği anlamına geliyor. Biri onunla konuşurken çantasını sol kolundan sağ koluna geçirirse çalışanları araya girip konuştuğu kişiyi uzaklaştırıyor.

PRENSES KATE MIDDLETON

kate

Prenses Kate, büyük oğlu George’in doğumundan sonra kamera karşısına geçerek poz vermişti. Bebeğiyle ilk pozu sırasında Kate’in üzerindeki mavi elbise uzun süre konuşulmuştu. Elbisenin bir benzerini Prenses Diana, Prens William’ın doğumundna sonra giymişti.

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