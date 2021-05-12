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İngiliz takımlarının Avrupa Süper Ligi'nden çekilmesi İngiltere gazetelerinde: 'Süper Lig çöktü'

12.05.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Süper Ligi planının kuruluşunda yer alan 6 Premier Lig kulübünün dün yaptıkları "Süper Lig'den çekilme" açıklamaları İngiliz gazetelerinin ilk sayfalarında geniş yer buldu.

İngiliz takımlarının Avrupa Süper Ligi'nden çekilmesi İngiltere gazetelerinde: 'Süper Lig çöktü'

Avrupa Süper Ligi planının kuruluşunda yer alan 6 Premier Lig kulübünün dün yaptıkları "Süper Lig'den çekilme" açıklamaları İngiliz gazetelerinin ilk sayfalarında geniş yer buldu.

Söz konusu kulüpler Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool ve Tottenham.

Guardian, altı İngiliz takımının da çekilmesiyle, 12 kurucu takımın olduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi'nin çöktüğünü yazıyor.

guardian

"Hükümet ve taraftar baskısı"

Guardian, kulüplerin "hükümet ve taraftar baskısı" nedeniyle U dönüşü yaptıklarını belirtiyor:

"İngiliz kulüplerin ayrılması, 4,5 milyar sterlinlik projeyi açıklandıktan 48 saat sonra öldürdü.

"U dönüşü kulüp sahiplerinin itibarını da yerle bir etti. Avrupa Süper Ligi planının arkasındaki kilit isimlerden Manchester United'ın Başkan Yardımcısı Ed Woodward istifa etti.

"Chelsea, UEFA'nın Avrupa futbolunu yönetme şeklini hâlâ sorunlu bulsa da, Süper Lig'de yer almanın doğru olmadığı kararına vardı."

Guardian, Arsenal'in taraftarlara yayınladığı özre de yer veriyor: "Hata yaptık, özür diliyoruz"

Gazete kulüplerin bu kararlarını açıklamadan önce, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Avrupa Süper Ligi durdurmak için hükümetin bir "yasal bomba" hazırladığını söylediğine de dikkat çekiyor.

"Kendilerine gol attılar"

i gazetesi ise "Kulüpler kendilerine gol attı" manşetini attı. Avrupa Süper Ligi planından geri dönülmesi için taraftarlar, siyasetçiler ve futbolcuların bir araya geldiğini yazan gazete, İngiliz hükümetinin futbol kulübü sahipliğine dair kanunları da değiştirme hazırlığında olduğunu duyuruyor.

times

Times da "kulüplerin, taraftarların öfkesine boyun eğmesiyle" Süper Lig'in ufalandığını yazıyor.

"Artık, yıllar boyu çok güçlü olan bu en büyük kulüpler, hiç olmadıkları kadar zayıf bir noktada. Artık taraftarlarını ezip geçemeyeceklerini biliyorlar. Artık hükümetin, bu milli sporun dengeleri tehdit edildiğinde müdahale edeceğini biliyorlar, ayrıca UEFA'nın 'bu kadar yeter' deyip oyunu kazanacağını da biliyorlar".

Gazete, İngiltere Başbakanı Johnson'ın girişimi "kartel" olarak tanımladığını hatırlatıyor.

Dün kararı protesto eden Chelsea taraftarlarının, çekilme kararının ardından "Chelsea'mizi geri aldık", "Futbolu kurtardık" sloganları attığı belirtiliyor.

Times, televizyon ve diğer yayın kuruluşlarının da Avrupa Süper Ligi ile aralarına mesafe koyduğuna dikkat çekiyor.

"Futbolun en şaşırtıcı aşağılanması"

Telegraph'ın baş futbol yazarı Sam Wallace, Avrupa'nın elit sporunun en şaşırtıcı aşağılanmalarından birini yaşadığını ve yaraların sarılmasının uzun zaman alacağını yazıyor.

Wallace "Oyun hâlâ mükemmel değil, hâlâ haksızlıklar var, hâlâ borç yüklü, hâlâ oyuncuların ücretleri şişiriliyor. Ama son yaşananlar bize gösterdi ki, bazı sınırları aşmak hâlâ mümkün değil" yorumunu yapıyor.

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