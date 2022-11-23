İngiliz yıldız diş tedavisi için Türkiye'ye geldi! Dişçiden korkan ünlü şarkıcı ağladığı anları paylaştı

İngiliz reality şov yıldızı Kerry Katona, dişlerini yaptırmak için Türkiye'de bir dişçi kliniğine geldiğini duyurdu.

Kız kardeşiyle birlikte dişlerini yenilemek için geldiğini belirten Katona, yeni bir kaplama seti yaptırdığını açıkladı.

Türkiye'ye geldiğini YouTube'a çektiği video ile takipçilerine duyuran Katona, tedavi sürecinin tamamını paylaştı.



Ailesinin İngiltere'den yolcu ettiği ünlü isim, dişçiye geldiği sırada yaşadığı korkutan gözyaşlarını tutamadı.



Tedavisi biten Katona, operasyondan memnun kaldığını açıkladı. "Türkiye'de olduğumu kimseye söylemedim" dedikten sonra kliniği göstererek "Buranın bir dişçi kliniği olduğuna inanabiliyor musunuz?" şeklinde hayranlığını belirtti.

Kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte Antalya'daki özel bir klinikte tedavi olan Katona, "Çok duygulandım, kız kardeşimi gerçekten çok rahatlattınız. Çok teşekkür ederim" dedi.



