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İngiltere aşı planını değiştirdi! Türeci ve Şahin haklı çıktı

08.11.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, koronavirüs aşı planında değişikliğe giderek her yıl takviye aşı yapılmasının planlandığını açıkladı.

İngiltere aşı planını değiştirdi! Türeci ve Şahin haklı çıktı

Delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen koronavirüs dünyanın dört bir yanından can almaya devam ediyor. Son dönemde Avrupa'da artan vakalar sonrası İngiltere'den aşıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"HER YIL TAKVİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILMASI PLANLANIYOR"

Bir dönem koronavirüs aşısının dağıtım süreçlerinin takibi ve kontrolü görevini üstlenen, şu an Eğitim Bakanı olan Nadhim Zahawi, yeni varyantlarla mücadele etmek için her yıl takviye koronavirüs aşısı yapılmasının planlandığını duyurdu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Zahawi, "Planımız pandemiden endemiye geçip yıllık aşı programı olan ilk büyük ekonomi olmak" dedi.

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TÜRECİ VE ŞAHİN HAKLI ÇIKTI

İngiltere'den gelen bu açıklama koronavirüsün geleceği ve aşılar ile ilgili konuşan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi haklı çıkardı.

"Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız" diyen Türeci, koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.

"Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?" sorusu üzerine Uğur Şahin ise "Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz" yanıtını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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