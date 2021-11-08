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Japonya başardı! Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadı

08.11.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da son 15 aydır ilk kez yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmadı.

Japonya başardı! Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadı

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli Kovid-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi.

Buna göre, vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı.

En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti.

Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü Kovid-19'a karşı iki doz aşılandı.

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Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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