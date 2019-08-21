Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'

İngiltere Çocuk Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre, evsiz olan 124 bin çocuğa ek olarak, 90 bin çocuğun da başkalarının evlerindeki kanepelerde yatmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Raporda, bazı ailelelerin gemi konteynerlerinde ya da dönüştürülen ofis binalarında kaldığı ve ailelerin küçük yerlerde yaşadığı vurgulandı.

Belediyeler, bu durumdan barınma için ihtiyaç duyulan paradaki 159 milyon sterlinlik açığı sorumlu tutuyor.

Topluluklar ve Yerel Yönetimler Müdürlüğü'nden bir sözcü, uygun olmayan mekanlara yerleştirildiğini düşünen herkesin, bir gözden geçirme istemesi gerektiğini söyledi.

"İç Karartan Evler" başlıklı raporda, gemi konteynerlerinin geçici barınmada kullanılmasının, kötü koşulları ve yüksek ya da dondurucu sıcaklıklardaki bir yaşamı beraberinde getirdiği vurgulandı.

'Park yerinden biraz büyük alanda tüm bir aile'

Evsizlikten etkilenen çocukları ziyaret eden Çocuk Komiseri Anne Longfield, belediyelerin sorunla başa çıkabilmek için başvurdukları yeni yöntemleri öğrenmenin "üzücü ve şaşırtıcı olduğunu" söyledi.