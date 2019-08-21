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Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'

BBC BBC
21.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

İngiltere'de sayıları 210 bini aştığı tahmin edilen evsiz çocuklardan bir kısmının geçici olarak gemi konteynerlerinde barındırıldığı belirtildi.

Binlerce evsiz çocuk 'gemi konteynerlerinde yaşıyor'

İngiltere Çocuk Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre, evsiz olan 124 bin çocuğa ek olarak, 90 bin çocuğun da başkalarının evlerindeki kanepelerde yatmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Raporda, bazı ailelelerin gemi konteynerlerinde ya da dönüştürülen ofis binalarında kaldığı ve ailelerin küçük yerlerde yaşadığı vurgulandı.

Belediyeler, bu durumdan barınma için ihtiyaç duyulan paradaki 159 milyon sterlinlik açığı sorumlu tutuyor.

Topluluklar ve Yerel Yönetimler Müdürlüğü'nden bir sözcü, uygun olmayan mekanlara yerleştirildiğini düşünen herkesin, bir gözden geçirme istemesi gerektiğini söyledi.

"İç Karartan Evler" başlıklı raporda, gemi konteynerlerinin geçici barınmada kullanılmasının, kötü koşulları ve yüksek ya da dondurucu sıcaklıklardaki bir yaşamı beraberinde getirdiği vurgulandı.

'Park yerinden biraz büyük alanda tüm bir aile'
Evsizlikten etkilenen çocukları ziyaret eden Çocuk Komiseri Anne Longfield, belediyelerin sorunla başa çıkabilmek için başvurdukları yeni yöntemleri öğrenmenin "üzücü ve şaşırtıcı olduğunu" söyledi.

Longfield "Bütün bir ailenin bir park yerinden biraz daha büyük bir odada yaşadığı dönüştürülmüş ofis binalar ve yaz aylarında çok çok sıcak ve kış aylarında dondurucu olan gemi konteynerleri" dedi.

Raporda, gemi konteynerlerin nerelerde kullanıldığı söylenmezken, Bristol, Cardiff ve Batı Londra'da konteynerlerin geçici barınmada kullanıldığına dair haberler var.

Ofis binaları ve depolar da geçici barınmada kullanılıyor. Harlow ve Essex bölgelerinde en az 13 eski ofis binası binden fazla daireye dönüştürüldü.

Rapora göre bu binalardan biri olan Templefields House'da 18 metrekarelik bir alanda tek bir aile yaşıyor ve anne ve babalarla çocukları aynı zamanda mutfak olarak da kullanılan tek bir odada kalıyor.

Raporda gemi konteynerlerinin ise gelecekte inşaat yapılması planlanan arsalara konulduğu kaydediliyor.

Dönüştürülen ofis binalarında ise ailelerin, yüksek suç oranları nedeniyle çocukların dışarıda oynamasına izin vermek yerine, küçük alanlarda tutmayı tercih ettiği söyleniyor.

Longfield, oda ve kahvaltı veren motellerin geçici barınmada kullanılmasının da çocukların güvensiz bir ortamda kalması anlamına geldiğini vurguladı.

Bu tür motellerdeki banyo ve tuvaletler diğer sakinlerle ya da akıl sağlığı ve uyuşturucu sorunu olan bireylerle paylaşılıyor.

Bu motellerde kaldığı bilinen 2420 ailenin üçte birinin, yasalara aykırı olmasına karşın altı haftadan fazla motellerde konakladığı kaydediliyor.

Rapore göre 2017 yılında geçici barınma alanlarında kalan her beş çocuktan ikisinin en az altı ay buralarda yaşadı. Her 20 çocuktan birinin, yani yaklaşık 6 bin çocuğun ise en az bir yıl yaşadığı kaydedildi.

Raporda, İngiltere'deki 375 bin çocuğun ise kira ya da ev kredisini ödemekte zorlanan hanelerde yaşadığı belirtildi.

Bu da binlerce çocuğun daha gelecekte evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu anlamına geliyor.

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