İngiltere’de içinde yolcuların bulunduğu otobüsten bir anda alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

NottinghamshireLive'ın bildirdiğine göre, son derece işlek olan Nottinghamshire yolundaki bir halk otobüsü nedeni henüz belirlenmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Otobüsün şoförü aracı kenara çekerken çıkan yükselen alevler ve siyah dumanlar tüm bölgeyi kapladı. Olaya ilişkin olarak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Yangın başladığında otobüste bulunan bir görgü tanığı Shania Armstrong, “Dumanlar başladığında saat 08.03’tü. Alevlerin yükselmeye başladığı saat ise 08.12’ydi. Otobüste bulunan herkes iyi. Otobüsün içinde üç yetişkin, iki genç ve iki çocuk vardı” dedi.