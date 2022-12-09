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  4. İngiltere’de içinde yolcuların bulunduğu otobüsten bir anda alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

İngiltere’de içinde yolcuların bulunduğu otobüsten bir anda alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

09.12.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Nottingham şehrinde seyir halindeki bir halk otobüsü içinde yolcular varken bir anda yanmaya başladı. İtfaiye olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak görgü tanıkları otobüsün içinde çocuklarda dahil olmak üzere çok sayıda yolcunun olduğunu ve güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi.

İngiltere’de içinde yolcuların bulunduğu otobüsten bir anda alevler yükseldi! Korku dolu anlar yaşandı

NottinghamshireLive'ın bildirdiğine göre, son derece işlek olan Nottinghamshire yolundaki bir halk otobüsü nedeni henüz belirlenmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Otobüsün şoförü aracı kenara çekerken çıkan yükselen alevler ve siyah dumanlar tüm bölgeyi kapladı. Olaya ilişkin olarak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

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Yangın başladığında otobüste bulunan bir görgü tanığı Shania Armstrong, “Dumanlar başladığında saat 08.03’tü. Alevlerin yükselmeye başladığı saat ise 08.12’ydi. Otobüste bulunan herkes iyi. Otobüsün içinde üç yetişkin, iki genç ve iki çocuk vardı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere otobüs

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