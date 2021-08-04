İngiltere'de şaşkına çeviren görüntü! Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar

Google Streetview kameralarına da yansıyan ilginç olay, İngiltere Basildon'da meydana geldi.

Yarı çıplak olduğu gözlenen adamın işlek cadde üzerindeki bu durumu görenlerin dikkatini çekerken onu bu duruma sokan kişileri en yakın arkadaşları olduğu öğrenildi. Bunu yapmalarının nedeni olarak ise yakında evlenecek olması olarak açıklandı.

Do something Staggy pic.twitter.com/0e8MzYx0Mm — Aaron Shinnick (@AaronShinno) July 29, 2021

BEKARLIĞA VEDA EĞLENCESİ

Arkadaşlarının bekarlığa veda partisi adı altında direğe bağlanan İngiliz, çevredekilerin gülüşmeleri ve bakışmaları altında yarım saat süren hayatında unutulmayacak bir olay yaşadı.



