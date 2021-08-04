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  4. İngiltere'de şaşkına çeviren görüntü! Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar

İngiltere'de şaşkına çeviren görüntü! Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar

04.08.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Basildon kentinde bir adam yarı çıplak bir halde trafik ışıklarına bağlandı. Gören kişilerin güldüğü, caddeden geçen araçların da korna çaldığı adamın direğe bağlanma nedeni ise çok geçmeden öğrenildi.

İngiltere'de şaşkına çeviren görüntü! Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar

Google Streetview kameralarına da yansıyan ilginç olay, İngiltere Basildon'da meydana geldi.

Yarı çıplak olduğu gözlenen adamın işlek cadde üzerindeki bu durumu görenlerin dikkatini çekerken onu bu duruma sokan kişileri en yakın arkadaşları olduğu öğrenildi. Bunu yapmalarının nedeni olarak ise yakında evlenecek olması olarak açıklandı.

BEKARLIĞA VEDA EĞLENCESİ

Arkadaşlarının bekarlığa veda partisi adı altında direğe bağlanan İngiliz, çevredekilerin gülüşmeleri ve bakışmaları altında yarım saat süren hayatında unutulmayacak bir olay yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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