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Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu: Bana eziyet ettiler, süründürdüler ama...

01.08.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nimet Genç (26) ile dünyaevine giren Selim Baştürk (33), düğünün ardından bölgedeki gelenek gereği arkadaşları karafından yerde süründürülüp, takılan boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu. Selim Baştürk, "Bana eziyet ettiler, süründürdüler, evlendiğime pişman değilim" dedi.

Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu: Bana eziyet ettiler, süründürdüler ama...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selim Baştürk, kız arkadaşı Nimet Genç ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Selim Baştürk'ün arkadaşları, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin önünde, bir dizi eğlence düzenledi.

Gelenek gereği önce şınav çektirilen, daha sonra da yerde süründürülen damada, boyunduruk takıldı. Kırbaçlar vurulan Baştürk, 2 ton ağırlığındaki aracı, boyundurukla zorlukla çekti. Eğlencenin devamında da Baştürk'ün yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları, 3 katlı apartmanın terasına çıkardı. Selim Baştürk, burada eşine "Seni seviyorum" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.

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''SÜRÜNDÜRDÜLER, ÖRDEK YÜRÜYÜŞÜ YAPTIRDILAR''

Yaşananların ardından konuşan Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
başka yer olsaydı şaşırdım yine bursa yine saçma sapan abidk k ubidk gelenekleri ama ben hayatta böyle bişey yaptırmalarına izin vermezdim isterlerse kızı vermesinler bunların geçmiş nesli aptladı şimidiklerde aptal..
ne kadar saçma sapan hareketler

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