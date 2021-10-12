İngiltere'de tuvaletten1 metrelik piton çıktı, şoka girdi! Neredeyse üzerine oturuyordum

İngiliz kadın Laura Tranter klozete oturmadan hemen önce dehşete düşeceği bir durumla karşılaştı. Nereden ve nasıl geldiği belli olamayan bir yılanla karşılaşan Laura, yılan besleyen arkadaşının kardeşini eve çağırarak ondan kurtulabildi.

Gördüğü manzara karşısından şoka girdiğini söyleyen 34 yaşındaki kadın, ''Sabah 5 buçukta tuvalete kalktım ve klozetin kapağını açtığımda çığlık üzerine çığlık attım. Hemen banyo kapısını kapattım ve bu gördüğüm şeyin gerçek olup olmadığını düşündüm. Bu yüzden gidip iki kere kontrol ettim. Halüsinasyon gördüğümü sandım. Sabah beş buçukta sabahlığım ve spor ayakkabımla arkadaşım Sarah'ın kapısına gittim ve bana sarhoş olup olamdığımı sordu. Ona hemen durumu anlattım ve kardeşini evime çağırdı. Onun sayesinde bundan kurtuldum ama hala kafamı toparlayamıyorum'' diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

EVCİL YILAN OLABİLİR!

Yardıma gelen Steve, yılanı sahibinin artık beslemek istemediği için salıvermiş olabileceğini ve hayvanın bir şekilde kanalizasyona girmiş olabileceğini düşünüyor.



