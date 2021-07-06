Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı

Avustralya'da 65 yaşındaki bir adam sabah tuvalete gittiğinde acı bir sürprizle karşılaştı. Tuvalete oturduktan bir süre sonra kanalizasyondan gelen piton yılanı tarafından cinsel organından ısırılan adam acıyla yerinden fırladı.

1,6 metrelik olduğu tahmin edilen yılan ekipler tarafından yakalanırken, sahibinin ise yan komşu olduğu tespit edildi. Polis, Asya'ya özgü ve dokuz metreden fazla uzayabilen bir yılan olan yılanın vakit kaybetmeden yakalandığını, yılanın tuvaletten çıkarılarak temizlendiğini ve sonrasında sahibine teslim edildiğini aktardı.

11 YILANI VAR

Polis, tamamı zehirsiz yılanlardan oluşan 11 yılana sahip olan 24 yaşındaki komşunun, ihmal sonucu ifade verdi. Polise, kendisine geri getirilene kadar pitonun kaybolduğundan haberi olmadığını,komşusunun dairesine girdiğinin farkına varmadığını söyledi.

Yılanın tuvalete nasıl girdiği bilinmezken yaralı komşu tedavi altına alındı.



