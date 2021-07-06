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  4. Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı

Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı

06.07.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Styria eyaletinde bir adamı tuvalette piton yılanı ısırdı. Tuvalet kanalından gelen piton yılanı tarafından en hassas bölgesinden ısırılarak yaralanan adam hastanede tedavi altına alınırken, söz konusu yılanın 'evcil' olduğu ve sahibinin yan komşu olduğu bildirildi.

Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı

Avustralya'da 65 yaşındaki bir adam sabah tuvalete gittiğinde acı bir sürprizle karşılaştı. Tuvalete oturduktan bir süre sonra kanalizasyondan gelen piton yılanı tarafından cinsel organından ısırılan adam acıyla yerinden fırladı.

1,6 metrelik olduğu tahmin edilen yılan ekipler tarafından yakalanırken, sahibinin ise yan komşu olduğu tespit edildi. Polis, Asya'ya özgü ve dokuz metreden fazla uzayabilen bir yılan olan yılanın vakit kaybetmeden yakalandığını, yılanın tuvaletten çıkarılarak temizlendiğini ve sonrasında sahibine teslim edildiğini aktardı.

11 YILANI VAR

Polis, tamamı zehirsiz yılanlardan oluşan 11 yılana sahip olan 24 yaşındaki komşunun, ihmal sonucu ifade verdi. Polise, kendisine geri getirilene kadar pitonun kaybolduğundan haberi olmadığını,komşusunun dairesine girdiğinin farkına varmadığını söyledi.

Yılanın tuvalete nasıl girdiği bilinmezken yaralı komşu tedavi altına alındı.

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı
121 cm uzunluğundaki piton gencin penisini ısırdı121 cm uzunluğundaki piton gencin penisini ısırdı


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Penisi yılan zannedip saldırmış olabilir.
Yılan iyi bir lokma buldum sanıp ısırmıştır

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