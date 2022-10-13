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İngiltere'deki hastanede bebekleri öldürmüştü! Katil hemşirenin korkunç notları ortaya çıktı: Onları bir amaç uğruna öldürdüm

13.10.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Chester kentindeki bir hastanede yaşananlar ülkeyi dehşete düşürdü. Hastanenin yenidoğan ünitesinde çalışan hemşire Lucy Letby, 5 erkek ve 2 kız bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs etme dahil toplam 22 suçlamayla mahkemeye çıktı. Bebekleri, insülin ile hava enjekte ederek öldüren ve öldürmeye teşebbüs eden Letby'nin mahkemeye sunulan notları ise dehşete düşürdü. Hemşirenin notlarında 'Onları bir amaç uğruna öldürdüm', 'Hiçbir kelime yok' ifadeleri yer aldı.

İngiltere'deki hastanede bebekleri öldürmüştü! Katil hemşirenin korkunç notları ortaya çıktı: Onları bir amaç uğruna öldürdüm

İngiltere'nin Chester kentindeki Countess of Chester Hospital'daki bebek ölümleriyle birlikte ortaya çıkan korkunç gerçek kan dondurdu. 32 yaşındaki hemşire Lucy Letby, 5 erkek ve 2 kız bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs etme dahil toplam 22 suçlamayla Manchester Crown Mahkemesi'ne çıktı.

KORKUNÇ NOTLAR ORTAYA ÇIKTI

Bebekleri, insülin ile hava enjekte ederek öldüren ve öldürmeye teşebbüs eden Letby'nin notları ortaya çıktı. Savcı Nick Johnson KC tarafından mahkemeye sunulan notlarda, "Yaşamayı haketmiyorum. Onları bir amaç uğruna öldürdüm çünkü onları koruyacak kadar iyi değilim", "Ben çok kötü bir insanım", "Hiçbir kelime yok", "Umut", "Panik", "Korku", "Nefes alamıyorum" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

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BEBEKLER HAVA ENJEKTE EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Savcı Johnson, bebeklere bazı zamanlarda hava ve insülin enjekte edildiğini veya fazla sütle beslendiklerini de söylemişti. Mahkeme salonundaki jüri üyelerine, iddia edilen olayların gerçekleştiği zaman aralığındaki görevli hemşirelerin listesine gösteren Johnson, "Genel olarak bakarsanız, tablonun apaçık ortada olduğunu söylüyoruz. Bu bir eleme süreci. Bu vakadaki olayların çoğu gece nöbetlerinde meydana geldi. Fakat, Lebty gündüz vardiyasına geçtiğinde ölümler bu zaman aralığına kaydı. Hastanedeki 17 çocuğun durumu kötüleştiğinde görevli olarak Letby vardı" ifadelerini kullanmıştı.
Savcı Johnson ayrıca, hemşire Letby'nin bazı bebekleri 3 sefer öldürmeye çalıştığını fakat bunu başaramadığını da sözlerine eklemişti.

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AİLELERİNİ SOSYAL MEDYADAN ARAŞTIRMIŞ

Polis kayıtlarında, hemşire Letby'nin hayatını kaybeden bebeklerin ailelerini sosyal medyadan araştırdığının da yer aldığını söyleyen Johnson, "Letby'nin, çocukların ailelerine olan ilgisi, deliller ortaya çıktıkça davanın bir başka yanını da ortaya koyuyor. Bunun alışılmadık bir ilgi olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Öte yandan, hemşire Letby, haklarındaki suçlamaları reddederken, davanın 6 ay kadar sürebileceği belirtilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire İngiltere
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