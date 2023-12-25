İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly'in karısı için yaptığı 'tecavüz hapı' şakası ülkede tepki topladı! 'İstifa sesleri' yükseldi

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da basına kapalı olarak düzenlenen resepsiyonda konuşan Cleverly, eşinin içkisine 'tecavüz hapı kattığı' yönünde şaka yaptı. İngiliz tabloid gazetesi Sunday Mirror'da yer alan habere göre, İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly eşinin içkisine her gece bir miktar Rohypnol eklemesinin yaşa dışı olmadığını söyledi. Uzun evliliğin sırrının düzenli olarak hafif bir sakinleştirici kullanan ve böylece dışarıda daha iyi erkeklerin olduğunu asla fark edemeyen bir eş olduğunu belirterek güldü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly'in sözlerine siyaset dünyasından da tepkiler geldi. Muhalefetteki İşçi Partisi'nin üst düzey üyeleri açıklamayı korkunç olarak nitelendirdi. İşçi Partili Parlamento üyesi Yvette Cooper, "İçişleri Bakanı'nın bu kadar korkunç şakalar yapması gerçekten inanılmaz.Kurbanlar doğal olarak bu iğrenç suçu ciddiye alması konusunda ona güvenip güvenemeyeceklerini sorgulayacaklardır." dedi.

Kadın hakları grubu Fawcett Society'nin genel müdürü Jemima Olchawski, "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ciddiyetle ele alacağı konusunda ona nasıl güvenebiliriz? Kadınları güvende tutmakla görevli kadınlara ilaç vermek kadar korkunç bir şeyin gülünecek bir konu olduğunu düşünmesi mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.