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    4. Yüzüne sünnet derisi enjekte ettireceklere seslendi! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var" sözleri sosyal medyada gündem yarattı

    Yüzüne sünnet derisi enjekte ettireceklere seslendi! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var" sözleri sosyal medyada gündem yarattı

    07.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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    Güzellik trendleri her geçen gün farklılaşarak bambaşka bir noktaya giderken son günlerin trendi ise sünnet derisi enjeksiyonu oldu. Bebek plasentasıyla yapılan uygulamaların ardından son dönemde sünnet derisinden elde edilen kök hücrelerin cilt üzerine uygulanması popüler oldu. TikTok'ta paylaşım yapan bir güzellik uzmanı ise, "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var" diyerek sünnet derisi enjekte ettirmek isteyenlere seslendi.

    TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir güzellik uzmanı son dönemlerin popüler uygulaması haline gelen sünnet derisi enjeksiyonu yaptırmak isteyenlere seslendi. Güzellik uzmanının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    "AMERİKA'DA SIRALAR VAR BULUNAMIYOR"

    KAPAK2

    Güzellik uzmanı sünnet derisi enjeksiyonı işlemi yaptığı sırada çekilen videosunda, "Ah bu sünnet derisi ne işlere yarıyor değil mi? Biz gerçekten Müslüman bir ülke olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü biz de sünnet çok fazla. Amerika'da sıralar var bulunamıyor. İki sene sonra ancak kök hücre yaptırabiliyorsunuz" dedi.

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