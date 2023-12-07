Yüzüne sünnet derisi enjekte ettireceklere seslendi! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var" sözleri sosyal medyada gündem yarattı

TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir güzellik uzmanı son dönemlerin popüler uygulaması haline gelen sünnet derisi enjeksiyonu yaptırmak isteyenlere seslendi. Güzellik uzmanının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

"AMERİKA'DA SIRALAR VAR BULUNAMIYOR"

Güzellik uzmanı sünnet derisi enjeksiyonı işlemi yaptığı sırada çekilen videosunda, "Ah bu sünnet derisi ne işlere yarıyor değil mi? Biz gerçekten Müslüman bir ülke olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü biz de sünnet çok fazla. Amerika'da sıralar var bulunamıyor. İki sene sonra ancak kök hücre yaptırabiliyorsunuz" dedi.







