Plajda futbol hünerlerini sergileyen kadınlar mest etti! Bir gören bir daha baktı... Hareketleri görenleri şaşkına çevirdi

Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke olan Brezilya, futbol yıldızlarının çıktığı en büyük adres olarak kabul ediliyor. Garrincha, Pele, Carlos Alberto, Zico, Ronaldo ve Ronaldinho gibi ünlü yıldızları futbol dünyasına kazandıran ülkede futbol halkın tümüne yayılmış durumda. Brezilya'nın Rio şehrindeki bir plajda çekilen görüntülerde bu durumu kanıtlar nitelikte.

BEĞENİ TOPLAMAYI BAŞARDI

Rio'daki bir plajda futbol oynayan kadınların hünerlerini sergilediği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Top sektiren, bacağının arasında sıkıştıran ve birbirlerine büyük bir profesyonellikle pas gönderen kadınların futbol becerisi sosyal medyadan alkış topladı.