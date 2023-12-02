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    4. Plajda futbol hünerlerini sergileyen kadınlar mest etti! Bir gören bir daha baktı... Hareketleri görenleri şaşkına çevirdi

    Plajda futbol hünerlerini sergileyen kadınlar mest etti! Bir gören bir daha baktı... Hareketleri görenleri şaşkına çevirdi

    02.12.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'da bir plajda kadınların futbol oynadığı anlarda çekilen bir video sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti. Futbol topuyla tüm hünerlerini sergileyen kadınlar bir görene bir daha baktırırken takdirleri de topladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke olan Brezilya, futbol yıldızlarının çıktığı en büyük adres olarak kabul ediliyor. Garrincha, Pele, Carlos Alberto, Zico, Ronaldo ve Ronaldinho gibi ünlü yıldızları futbol dünyasına kazandıran ülkede futbol halkın tümüne yayılmış durumda. Brezilya'nın Rio şehrindeki bir plajda çekilen görüntülerde bu durumu kanıtlar nitelikte.

    BEĞENİ TOPLAMAYI BAŞARDI

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    Rio'daki bir plajda futbol oynayan kadınların hünerlerini sergilediği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Top sektiren, bacağının arasında sıkıştıran ve birbirlerine büyük bir profesyonellikle pas gönderen kadınların futbol becerisi sosyal medyadan alkış topladı.

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    sosyal medya Brezilya futbol
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