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İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! O anlar ülkeyi ikiye böldü

30.12.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. O anlar muhafızların yürüyüşünü izleyenlerden birinin kamerasına yansıdı. Hiçbir şey olmamış gibi geçip giden muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.

İngiltere’de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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