SON DAKİKA | İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'e suikast planı! Arbaletli saldırganın kaydettiği video deprem etkisi yarattı: Amritsar detayı...

Son Dakika: İngiltere'den gelen suikast girişimi haberi şok etkisi yarattı. Noel'i kutlayan ülkede Kraliçe II. Elizabeth'in Noel'i geçirdiği Windsor Kalesi'nde yakalanan bir saldırgan ve sonrasında ortaya çıkan video İngilizlerin kanını dondurdu. Arbaletli saldırıların ortaya çıkan görüntüleri The Sun gazetesi tarafından yayınlandı. Görüntülerde saldırganın Kraliçe'yi infaz edeceğini söylediği görüldü. İşte İngiltere'yi sarsan Kraliçe II. Elizabeth'e yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm detaylar...

KALE İÇERİSİNE GİRİŞ YAPINCA YAKALANDI

İngiltere'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in Noel'i geçirdiği Windsor Kalesi'nde bir saldırgan yakalandı. Thames Vadisi Polis Teşkilatı, 19 yaşındaki Southamptonlı saldırganın sabah 08.30'da kalenin arazisine giriş yaptıktan sonra çok kısa süre içinde yakalandığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İlk başta adı açıklanmayan Jaswant Singh Chail'in hiçbir binaya giriş yapmadığı belirtildi. Chail, 'koruma altındaki bir alana izinsiz girmek' ve 'saldırı silahı bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis teşkilatı İngiltere gündemini alt üst eden olayla ilgili Kraliyet ailesine haber verildiğini, aileye veya halka yönelik devam eden bir tehdit olmadığını belirtiyor.

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

The Sun gazetesi, saldırganın Windsor Kalesi'ne doğru harekete geçmeden kaydettiği görüntülere ulaştı. Jaswant Singh Chail'in yüzündeki siyah maske dikkat çekiyor.

Elinde silahıyla kameraya poz veren 19 yaşındaki saldırgan, Windsor Kalesi'nde yakalanmadan 24 dakika önce Kraliçe Elizabeth'e suikast düzenleyeceğini söylüyor.

Sldırgan söz konusu videoda "1919’da meydana gelen Amritsar soykırımının intikamını almak için Kraliçe’yi infaz edeceğim" derken görülüyor.

STAR WARS'TAN ETKİLENMİŞ

Görüntüyü kaydederken sesini değiştiren bir program kullandığı göze çarpan saldırgan Chail'in, giydiği kıyafetlerde Star Wars filmlerinden esinlendiği görüldü.

Video kaydındaki en şaşırtıcı an ise, "Üzgünüm, yaptıklarım ve yapacaklarım için" diye söze başlayan saldırganın Amritsar Katliamı'nın intikamını almak istemesini söylemesiydi.

13 NİSAN 1919'DA NE OLDU?

Hindistan'da 13 Nisan 1919 tarihinde etrafı duvarlarla çevrili olan Jallianwala Bagh adlı bahçede aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 10 bin sivil bir araya gelmişti.

Göstericiler kolonyal güçlerin baskıcı yöntemlerini ve iki yerel liderin tutuklanmasına isyan etmişti. İngiltere ordusuna bağlı birlikler silahsız kalabalığa ateş açmış; İngiltere hükümetine göre 379 kişi, Hindistan kaynaklarına göre ise yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetmişti.

Olay Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesinin güçlenmesini beraberinde getirmişti. Ülke 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ancak katliamla ilgili İngiltere'den şimdiye kadar resmi özür dilenmedi.

1997 yılında Kraliçe II. Elizabeth, Amritsar'ı ziyaret ederek katliamı anmış ancak eşi Philip'in ölü sayısının 'abartıldığı' yönündeki açıklaması ziyarete gölge düşürmüştü.

2013 yılında Hindistan'ı ziyaret eden dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron da olayı 'derinden utanç verici' olarak tanımlamış ancak özür dilememişti. 2019'da dönemin başbakanı Theresa May de katliamı 'utanç verici bir yara' olarak tanımlamıştı.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth hafta sonu bir video aracılığıyla Noel mesajı yayınladı. Bu yıl eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe, "Noel sevdiklerini kaybedenler için zor bir zamandır. Bunun nedenini özellikle bu yıl anladım" dedi.

Eşinin her durumdan eğlence yaratabildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, "Ben ve ailem onu özlüyor olsak da, biliyorum ki Noel'de eğlenmemizi isterdi" diye konuştu.



