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İngiltere’nin başkenti Londra’da endişelendiren kaza! Araç ilkokula çarptı: 7’si çocuk 9 kişi yaralandı

06.07.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Wimbledon bölgesinde kontrolünü kaybeden bir araç sürücüsü ilkokula çarptı. Kazada 7’si çocuk 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Olaya ilişkin olarak incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da endişelendiren kaza! Araç ilkokula çarptı: 7’si çocuk 9 kişi yaralandı

Londra'nın güneyindeki Wimbledon bölgesinin Camp Caddesi’nde meydana gelen kazada bir araba ilkokula çarptı. Polis olaya ilişkin ilk incelemelerinde kadın sürücünün kaza yapmadan önce tıbbi bir olay yaşayarak araç kontrolünü kaybettiğini tahmin ettiklerini söyledi. Olayda 7’si çocuk 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis aynı zamanda olaya ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiğini söyledi. İlkokulda yaşları 4 ila 11 arasında değişen kız çocuklarının bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Londra İtfaiyesi ve Londra Ambulans Servisi’nin de olay yerine intikal ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra ilkokul kaza

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