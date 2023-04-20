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İlkokulda skandal anlar! Öğretmen boş sınıfta mastürbasyon videosu çekerken ifşa edildi... Görüntüler gündem yarattı

20.04.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de bir ilkokulda ismi açıklanmayan bir öğretmenin mastürbasyon yaparken kendisini videoya çektiği anlar ifşa edildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti. Öğretmenin video çektiği sırada, “Şu anda içeri her an bir kişi girebilir” sözlerini söylemesi tepkilere neden oldu.

İlkokulda skandal anlar! Öğretmen boş sınıfta mastürbasyon videosu çekerken ifşa edildi... Görüntüler gündem yarattı

Galler’de bir ilkokul öğretmeni boş bir sınıfta mastürbasyon yaptığı anları videoya çekerken yakalandı. Wales Online’ın haberine göre video çektiği sırada sınıfın kapısını tamamen açık bırakan öğretmen, “Tamamen kapı açık. Sınıfların kapısını kapatmak yasak. Bir anda herhangi bir kişi içeri girebilir. Bu çok heyecanlı” sözlerini sarf etti. O anlar kimliği belirlenmeyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan ifşa edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada tartışma yaratmasından sonra okul yönetimi gelen şikayetleri değerlendirerek ilkokul öğretmeninin kimliğini belirlediklerini söyledi. Kimliği belirlenen öğretmen görevinden bir süreliğine uzaklaştırılırken hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon Öğretmen Galler

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