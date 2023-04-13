Saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi! Hem saçını kestirdi hem de tatil yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Lujian isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda saçlarını kestirmek için Antalya’ya seyahat ettiğini söyledi. İngiltere’de saçlarını kestirmek için genellikle 100 sterlin (yaklaşık 2.500 TL) ödediğini açıklayan kadın Antalya’ya gelerek 80 sterlin kâr elde ettiğini ifade ederek kesim için 20 sterlin (483 TL) ödediğini belirtti. Antalya’daki kesiminden çok memnun olduğunu dile getiren Lujian gönderisine, “Şu an Türkiye’deyim, Antalya şehrinde ve burada saçımı kestirmek için kuaföre geldim. Bunun sebebi ise Türklerin saç kesme konusunda gerçekten çok iyi olmaları” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Lujian Türkiye seyahati için ödediği biletin ücretini kesin olarak açıklamasa da Antalya’ya uçuşların 39 sterlinden (yaklaşık 940 TL) başladığı söyleniyor.

Lujian’ın gönderisi kısa sürede 12 binden fazla izlenmeye ulaşırken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lujian’ın yeni imajını beğendiklerini söyleyerek Antalya’daki kuaförün açık adresini istedi.