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Saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi! Hem saçını kestirdi hem de tatil yaptı

13.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’inin başkenti Londra’da yaşayan Lujian isimli genç bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Londra’daki kuaför ücretlerinin pahalılığından şikayet eden kadın saçını kestirmek için Antalya’ya geldiğini söyledi. Lujian hem saçını kestirerek hem de tatil yaptığı gönderisiyle gündem yarattı.

Saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi! Hem saçını kestirdi hem de tatil yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Lujian isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda saçlarını kestirmek için Antalya’ya seyahat ettiğini söyledi. İngiltere’de saçlarını kestirmek için genellikle 100 sterlin (yaklaşık 2.500 TL) ödediğini açıklayan kadın Antalya’ya gelerek 80 sterlin kâr elde ettiğini ifade ederek kesim için 20 sterlin (483 TL) ödediğini belirtti. Antalya’daki kesiminden çok memnun olduğunu dile getiren Lujian gönderisine, “Şu an Türkiye’deyim, Antalya şehrinde ve burada saçımı kestirmek için kuaföre geldim. Bunun sebebi ise Türklerin saç kesme konusunda gerçekten çok iyi olmaları” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Lujian Türkiye seyahati için ödediği biletin ücretini kesin olarak açıklamasa da Antalya’ya uçuşların 39 sterlinden (yaklaşık 940 TL) başladığı söyleniyor.

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Lujian’ın gönderisi kısa sürede 12 binden fazla izlenmeye ulaşırken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lujian’ın yeni imajını beğendiklerini söyleyerek Antalya’daki kuaförün açık adresini istedi.

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