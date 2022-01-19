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İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak biliniyor! Bir tek dövmesinden pişman olduğunu itiraf etti

19.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak kısa sürede ünlenen Becky Holt, vücudunun büyük bir bölümünde bulunan mürekkepler sayesinde adından söz ettirmeyi başardı. Bedeninde yüzlerce dövmesi bulunduğunu söyleyen Holt, sadece tek bir dövmesinden pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Cinsel organına o dönemki sevgilisinin adını yazdırdığını belirten Holt, ayrıldıktan sonra ise o bölgeye kuru kafa emojisi yaptırdığını söyledi.

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak biliniyor! Bir tek dövmesinden pişman olduğunu itiraf etti

İngiltere’nin en dövmeli kadını olarak sosyal medyada kısa sürede popülerliğe kavuşan Becky Holt, vücudundaki her bir mürekkebin kendisi için özel bir anlamı olduğunu anlattı. Vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan dövmelerinden pişmanlık duymadığını ifade eden Holt, sadece bir dövmesinin üzerine yeni bir figür eklediğini söyledi.

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“UTANÇ DUYDUĞUM BİR ANDI”

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OnlyFans yıldızı, 15 yaşındayken vajinasına erkek arkadaşının adını yazdırdığını açıkladı. Çiftin 6 ay süren ilişkisinin sonucunda ise Holt, dövmesinin üzerini kapattırmak için babasından para istemek zorunda kaldı. Eski erkek arkadaşının adını çiçek motifleriyle bezenen bir kuru kafa figürüne dönüştürdüğünü dile getiren Holt, “Utanç duyduğum bir andı. Üstelik bu benim ilk dövmemdi. 15 yaşında kendimi zeki ve aşık hissediyordum.” diye konuştu.

İlk dövmesinin sonrasında yaptırdığı mürekkep desenlerinden şikayetçi olmadığını belirten Holt, bir daha dövmelerinin üzerinde modifikasyon yaptırmayı tercih etmediğini belirtti.

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