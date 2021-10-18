İngiltere’nin en şanssız çifti! Büyük ikramiyeyi kaçırdıktan sonra bir de boşandılar

Watford’da yaşayan Martyn ve Kay Tott çifti, 2001 yılında bir piyango bileti satın aldı. Altı ay sonra ise büyük ikramiyeyi kazanan sayıların her hafta kullandıklarıyla eşleştiği için kazandıklarından emindi. Ancak çift çılgınca aramalarına rağmen bileti bulamadı. Yerel Londis'teki bilgisayar kayıtları Kay'in bileti gerçekten satın aldığını kanıtladı ancak ikiliyi bir kural daha bekliyordu. Kayıp biletlerin 30 gün içinde bildirilmesi gerektiği kuralı ikilinin bütün hayallerini yıkmaya yetti.

"PİYANGO ÇİLESİ EVLİLİĞİMİZİ BOZDU"

Büyük ikramiyeyi alabilmek için hukuk mücadelesine başlayan çift, geçen onlarca yılın sonunda paraya kavuşamayacaklarını kesinleştirebildi. Büyük ikramiye için mücadele etmenin kendilerini yıprattığından söz eden Martyn, “Bu olay yaşanmadan önce sadece 2 aydır birbirimizi tanıyorduk. Ancak ne kadar farklı olduğumuzu yıllar içinde gördük. Son zamanlarda sadece kavga ediyorduk ve hiçbir şekilde orta noktada buluşamıyorduk” dedi.



