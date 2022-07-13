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Love Island’ın eski yarışmacısı Ellie Brown, minicik bikinisiyle hayranlarını büyüledi! “Geri döndüm”

13.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en sevilen realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacılarından Ellie Brown, İbiza’daki lüks tatiline başladığını yeşil bikinisiyle yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Yeşil bikinisini dantelli bir elbise ile tamamlayan Brown’un paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

Love Island’ın eski yarışmacısı Ellie Brown, minicik bikinisiyle hayranlarını büyüledi! “Geri döndüm”

24 yaşındaki Love Island programının eski yarışmacılarından Ellie Brown sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Newcastle’de yaşayan fenomen isim 1.3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor ve sıklıkla cesur paylaşımlar yapıyor. Son olarak yaz sezonunu açtığını duyuran Brown, İbiza tatilinden yeşil bikinisiyle bir paylaşım yaptı.

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YAZ SEZONUNU AÇTI

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Yaz sezonunu açtığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Brown, neon rengi yeşil bikinisini yeşil ve beyaz dantellerden oluşan dekolteli bir elbiseyle tamamladı. İbiza’dan yayınladığı ilk karesine Brown, “Geri döndüm” notunu ekledi ve bir de gönderisini kıyafetiyle uyumlu olacak şekilde yeşil bir kalple tamamladı.

Brown’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin İbiza tatilindeki ilk pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Kısa süre Brown’un gönderisine 17.2 bin beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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