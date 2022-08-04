İnşaat Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İnşaat planlamasında ve yönetiminde çalışacak yeterlilikten uzmanlar yetiştiren İnşaat Mühendisliği bölümü, hala popülerliğini korumaktadır. Her türlü binanın yapımında görev alabilen İnşaat mühendislerinin iş imkanları oldukça fazladır. Mühendisler; akademisyenlik, proje müdürlüğü, satış mühendisliği gibi farklı unvanlarla kendilerine bir kariyer edinebilirler.

İnşaat Mühendisliği bölümü nedir?

İnşaat Mühendisliği temel olarak malzeme ve tekniği en iyi biçimde bir araya getirerek yapıların projelerinin oluşturulmasıyla ilgilenen bir daldır. Metro, havaalanı, köprü, bina gibi yapıların hepsi, mühendislerin çalışma sahası içinde yer alır.

İnşaat Mühendisliği, mühendisliğin anası olarak kabul edilir. Askerî mühendislikten sonraki en eski temel mühendislik alanıdır. Hatta İngilizce’de “askerî olmayan mühendislik” anlamına gelen “civil engineering” kavramı, bu dalı tanımlamak için kullanılır.

İnşaat Mühendisliği bölümü, herhangi bir yapının planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi için donanımlı kişiler yetiştirir. Malzeme bilimi, hidroloji ve mekanik gibi birçok alana dokunan zengin ders içerikleriyle öğrenciler eğitilir. Donanımlı İnşaat Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır.

İnşaat Mühendisliği, kapsadığı alanlar itibarıyla pek çok beceri ister. Bunlardan ilki analitik düşünme yetisidir. Analitik düşünebilen, ayrıntılara odaklanabilen adaylar, bu bölüm için doğru kişiler olabilirler. Bir diğer konu ise matematik. Matematik işlemlerinde hızlı olan ve bunu yapmaktan keyif alan kişiler için mühendislik yapmak zevkli olabilir.

İnşaat Mühendisliği bir nevi tasarım işidir. Tasarım becerileri gelişmiş, üç boyutlu düşünebilen adaylar hem lisans döneminde hem de çalışma hayatında daha az zorlanacaklardır. Fakat her şeyden önemlisi pozitif bilimlere ilgi ve merak duymaktır. Pozitif bilimlerin ağırlıkta olduğu İnşaat Mühendisliği, bu dallara ilgisi olmayan adaylar için can sıkıcı olabilir.

İnşaat Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

İnşaat Mühendisliği mezunları yapıların planlanması, projeye dökülmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgilenir. İnşaat mühendisleri her türlü yapı üzerinde çalışabilirler. Bina, baraj, havaalanı, köprü, yol su kemeri, kanalizasyon, tünel, metro gibi birçok yapı, mühendislerin çalışma alanı içerisinde yer alır.

Bir inşaat mühendisi aslında dış dünyayı inşa eder. Köy, kasaba, şehir gibi yerleşim birimlerinin insanlar için daha konforlu ve fonksiyonel olmasını sağlar. Bu sahalarda planlanan projelerin her aşamasında yer alabilir. Zemin incelemesinden şartnameye kadar her adımda inşaat mühendislerine ihtiyaç duyulabilir.

Mühendisler için tek bir çalışma ortamı yoktur. Bazen inşaat alanında bulunarak projeye destek olurlar. Bazen de projeyi geliştirmek için ofis ortamında çalışırlar. İnşaat mühendislerinin sabit bir çalışma alanının olmaması bazıları için iyi bazıları için de kötü bir anlam ifade edebilir.

İnşaat Mühendisliği mezunları şirketlerde şu unvanlarla çalışabilirler:

İnşaat mühendisi

Satış mühendisi

Deprem mühendisi

Planlama mühendisi

Kalite-kontrol uzmanı

Kontrol mühendisi

İnşaat Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Çalışma alanları oldukça geniş olan İnşaat Mühendisliği mezunları, birçok kurum ve kuruluşta görev alabilirler. Bunlardan ilki ve en popüleri inşaat firmalarıdır. Mühendisler çeşitli inşaat firmalarında kendilerine bir kariyer planı çizebilirler.

Mühendisler için diğer bir adres ise belediyelerdir. Belediyelerin yol, köprü ve metro çalışmalarına destek olmak için çeşitli departmanlarda görev alırlar. Ayrıca gayrimenkul firmaları, yapı denetim firmaları, Metro A.Ş ve TOKİ inşaat mühendislerinin çalıştığı kurumlardır.

İnşaat Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İnşaat Mühendisliği bölümü diğer bölümlerde olduğu gibi dört yıllık bir lisans hayatından oluşmaktadır. 240 AKTS hakkını dolduran ve derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olurlar. İş hayatlarında İnşaat Mühendisi unvanını kullanabilirler.

İnşaat Mühendisliği bölümü, DGS’ye olanak tanıyan bir bölümdür. Hazır Beton Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat Teknikerliği ve Geoteknik bölümlerinden mezun kişiler bu haktan yararlanabilirler. DGS’den yeterli puanı aldıkları takdirde İnşaat Mühendisliği Bölümüne geçiş yapabilirler.

İnşaat Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?

İnşaat Mühendisliği bölümü, sunduğu derslerle, lisans dönemi boyunca öğrencileri donanımlı hale getirmektedir. Farklı bilimlerden beslenen bir alan olan inşaat bölümünün ders içerikleri oldukça zengin ve kapsamlıdır. Bu bölümde yer alan derslerden bazıları şu şekildedir:

Kimya Laboratuvarı

Teknik Resim

Malzeme Bilimi

Mekanik

İstatistik

Yüksek Matematik

Mukavemet

Yapı Malzemeleri

Yapı Statiği

Ulaşım Mühendisliği

Zemin Mekaniği

Sayısal Çözümleme

Betonarme

Hidromekanik

Ulaşım Yapıları Tasarımı

Hidroloji

Çelik Yapılar

Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliği Derslerin odak noktası her yıl değişmektedir. Öğrenciler lisanstaki ilk yıllarında teknik resim konusuna yoğunlaşırlar. İkinci yıl jeoloji, üçüncü yıl yapı malzemeleri ve son yıl ise zemin mekaniği hakkında derslerden sorumlu olurlar.

İnşaat Mühendisliği bölümü avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Her bölümde olduğu gibi İnşaat Mühendisliği bölümünde de bazı avantajlı ve dezavantajlı durumlar vardır. Bu durumlar mezunları özellikle iş yaşamında etkilemektedir. Adayların bölümü tüm artıları ve eksileriyle değerlendirip seçimlerini ona göre yapmaları gerekir.

İnşaat Mühendisliği bölümünün sağladığı avantajlar şunlardır: