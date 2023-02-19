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'İnsaflı dolandırıcı' sosyal medyada gündem oldu! "Ben depremzede dolandıramam"

19.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırıcı olduğunu söyleyerek dolandırmaktan vazgeçip, üzerine bir de uyarıda bulundu. 'İnsaflı dolandırıcı' ile depremzede arasında geçen mesajlaşma ise sosyal medyada gündem oldu. İşte dolandırıcı ve depremzede arasındaki o diyalog...

'İnsaflı dolandırıcı' sosyal medyada gündem oldu! "Ben depremzede dolandıramam"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti. Elazığ’da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü.

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'HOCAM BİZ DOLANDIRICIYIZ'

Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, “Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun” yazdı.

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Dolandırıcı ayrıca, güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.

İHA

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dolandırıcılık dolandırıcı

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