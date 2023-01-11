Bakalım 2023 senin için nasıl geçecek, 2022'den farklı mı olacak yoksa küllerinden mi doğacaksın?

Seçimlerine göre 2023 senin için nasıl bir yıl olacak? 1/9 Cinsiyetini öğrenmek ile başlayalım. Kadın Erkek Ne fark eder? 2/9 Peki, kaç yaşındasın? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45 yaş üstü 3/9 2022’yi özetleyecek olsan ne söylerdin? Berbat Eh işte... Harika! Süper! Unutulacak dünler kaldı... Ne iyi ne kötü Güzel günler çoğunluktaydı. Hiç güzel hatırlamıyorum 2022'yi. 4/9 2023 senin için umut vadediyor mu? 2022’de umut ettik de ne oldu... Biraz umudum var bu yıldan. Çok umutluyum, 2023 benim yılım olacak! Eğer iyi değerlendirirsem umutlu olurum, bana bağlı 5/9 Yeni yılda kendinle alakalı ilk geliştirmek istediğin şeyi söyler misin? Maddiyat, aşk, eğitim ve sağlık… Tüm her şeyim değişsin istiyorum İş ve kariyer hayatım. Kişisel gelişim alanında kendimi geliştirmek ve yenilemek istiyorum. Eğitim ve aşk. 6/9 Arkadaşların seni nasıl tanımlıyor? Karamsar, içe dönük, mutsuz Dengeli, uyumlu, çalışkan Duygusal, mutlu ve yardımsever Mantıklı, zeki 7/9 Seni güçlü kılan en büyük motivasyon kaynağın nedir? Ailem Sevdiklerim, başarı Aşk, yenilik ve umut Güç ve para 8/9 2023 yılında başka bir ülkede yaşama kararı alsan bu hangi ülke olurdu? İngiltere Fransa ABD Hollanda Almanya Hiçbiri Başka bir yer 9/9 Arkadaşlarında aradığın en önemli özellik nedir? Güvenilir olması İyi niyetli ve sabırlı olması Eğlenceli olması Akıllı ve mantıklı olması Hepsi Hiçbiri