Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Seçimlerine göre 2023 senin için nasıl bir yıl olacak?

Seçimlerine göre 2023 senin için nasıl bir yıl olacak?

10.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılını geride bıraktığımıza göre 2023’ün neler getireceğini düşünmemiz gerekiyor. Hepimiz yeni yıla girerken mutlaka "yapılacaklar ve yapılmayacaklar" listesi yapıyoruz ya da bu yıl kendimizde ve çevremizde değiştirmek istediğimiz şeyleri düşünüyoruz. Yeni yıl yeni umutlar diyerek değişimi ve yeniliği kucaklıyoruz. Peki, 2023’ün senin için nasıl bir yıl olacağını merak ediyor musun?

Seçimlerine göre 2023 senin için nasıl bir yıl olacak?

Bakalım 2023 senin için nasıl geçecek, 2022'den farklı mı olacak yoksa küllerinden mi doğacaksın?

Seçimlerine göre 2023 senin için nasıl bir yıl olacak?

1/9

Cinsiyetini öğrenmek ile başlayalım.

Cinsiyetini öğrenmek ile başlayalım.
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
2/9

Peki, kaç yaşındasın?

Peki, kaç yaşındasın?
18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45 yaş üstü
3/9

2022’yi özetleyecek olsan ne söylerdin?

2022’yi özetleyecek olsan ne söylerdin?
Berbat
Eh işte...
Harika!
Süper!
Unutulacak dünler kaldı...
Ne iyi ne kötü
Güzel günler çoğunluktaydı.
Hiç güzel hatırlamıyorum 2022'yi.
4/9

2023 senin için umut vadediyor mu?

2023 senin için umut vadediyor mu?
2022’de umut ettik de ne oldu...
Biraz umudum var bu yıldan.
Çok umutluyum, 2023 benim yılım olacak!
Eğer iyi değerlendirirsem umutlu olurum, bana bağlı
5/9

Yeni yılda kendinle alakalı ilk geliştirmek istediğin şeyi söyler misin?

Yeni yılda kendinle alakalı ilk geliştirmek istediğin şeyi söyler misin?
Maddiyat, aşk, eğitim ve sağlık… Tüm her şeyim değişsin istiyorum
İş ve kariyer hayatım.
Kişisel gelişim alanında kendimi geliştirmek ve yenilemek istiyorum.
Eğitim ve aşk.
6/9

Arkadaşların seni nasıl tanımlıyor?

Arkadaşların seni nasıl tanımlıyor?
Karamsar, içe dönük, mutsuz
Dengeli, uyumlu, çalışkan
Duygusal, mutlu ve yardımsever
Mantıklı, zeki
7/9

Seni güçlü kılan en büyük motivasyon kaynağın nedir?

Seni güçlü kılan en büyük motivasyon kaynağın nedir?
Ailem
Sevdiklerim, başarı
Aşk, yenilik ve umut
Güç ve para
8/9

2023 yılında başka bir ülkede yaşama kararı alsan bu hangi ülke olurdu?

2023 yılında başka bir ülkede yaşama kararı alsan bu hangi ülke olurdu?
İngiltere
Fransa
ABD
Hollanda
Almanya
Hiçbiri
Başka bir yer
9/9

Arkadaşlarında aradığın en önemli özellik nedir?

Arkadaşlarında aradığın en önemli özellik nedir?
Güvenilir olması
İyi niyetli ve sabırlı olması
Eğlenceli olması
Akıllı ve mantıklı olması
Hepsi
Hiçbiri

İlginizi Çekebilir

2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?

2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?

 Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

 Flörtün seni ghostluyor mu?

Flörtün seni ghostluyor mu?

 "O /-dA/ ayrı yalnız!" diyenlere özel Türkçe testi!

"O /-dA/ ayrı yalnız!" diyenlere özel Türkçe testi!

 Hangi Kısmetse Olur yarışmacısı seni yansıtıyor?

Hangi Kısmetse Olur yarışmacısı seni yansıtıyor?

Partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mu?

Partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mu?

 Çocukluktan gelen travmaların var mı?

Çocukluktan gelen travmaların var mı?

 60’lar insanı mısın yoksa 90’lar mı?

60’lar insanı mısın yoksa 90’lar mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 Ocak Çarşamba: TV yayın akışı...11 Ocak Çarşamba: TV yayın akışı...
Nefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptıNefesleri kesti! Tanga iç çamaşırıyla şov yaptı
Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecektiBikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti
Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz

Kategorinin En Popüler Testleri

Hangi Madrigal şarkısı seni yansıtıyor?

Hangi Madrigal şarkısı seni yansıtıyor?

Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?

2023 yılında hayatının aşkını bulacak mısın?

60’lar insanı mısın yoksa 90’lar mı? Hangi dönem modası seni yansıtıyor?

60’lar insanı mısın yoksa 90’lar mı? Hangi dönem modası seni yansıtıyor?

Bu görseller ruhundaki savaşın cevabını veriyor!

Bu görseller ruhundaki savaşın cevabını veriyor!

Partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mu?

Partnerin seninle evlenmeyi düşünüyor mu yoksa seni oyalıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Geleneksel Türk yemeklerine ne kadar hâkimsin?

Geleneksel Türk yemeklerine ne kadar hâkimsin?

Bu kolay genel kültür testini hatasız tamamlayabilir misin?

Bu kolay genel kültür testini hatasız tamamlayabilir misin?

Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

Kitap kurtlarına özel genel kültür testi! Yalnızca iyi okuyucular bu testi çözebilir!

Gişe rekorları kıran bu ünlü filmleri tanıyabilecek misin?

Gişe rekorları kıran bu ünlü filmleri tanıyabilecek misin?

"O /-dA/ ayrı yalnız!" diyenlere özel Türkçe testi!

"O /-dA/ ayrı yalnız!" diyenlere özel Türkçe testi!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.