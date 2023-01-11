Bakalım 2023 senin için nasıl geçecek, 2022'den farklı mı olacak yoksa küllerinden mi doğacaksın?
Seçimlerine göre 2023 senin için nasıl bir yıl olacak?
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Cinsiyetini öğrenmek ile başlayalım.
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Peki, kaç yaşındasın?
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2022’yi özetleyecek olsan ne söylerdin?
Unutulacak dünler kaldı...
Güzel günler çoğunluktaydı.
Hiç güzel hatırlamıyorum 2022'yi.
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2023 senin için umut vadediyor mu?
2022’de umut ettik de ne oldu...
Biraz umudum var bu yıldan.
Çok umutluyum, 2023 benim yılım olacak!
Eğer iyi değerlendirirsem umutlu olurum, bana bağlı
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Yeni yılda kendinle alakalı ilk geliştirmek istediğin şeyi söyler misin?
Maddiyat, aşk, eğitim ve sağlık… Tüm her şeyim değişsin istiyorum
Kişisel gelişim alanında kendimi geliştirmek ve yenilemek istiyorum.
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Arkadaşların seni nasıl tanımlıyor?
Karamsar, içe dönük, mutsuz
Dengeli, uyumlu, çalışkan
Duygusal, mutlu ve yardımsever
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Seni güçlü kılan en büyük motivasyon kaynağın nedir?
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2023 yılında başka bir ülkede yaşama kararı alsan bu hangi ülke olurdu?
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Arkadaşlarında aradığın en önemli özellik nedir?
İyi niyetli ve sabırlı olması
Akıllı ve mantıklı olması