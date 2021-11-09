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İnsanları yaşına inandıramadı! Sosyal medyada şaşkınlık yarattı

09.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Albina Mart isimli bir kadın, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 50 yaşında olduğunu ve 20’li yaşlarının ortasında kızları olduğunu iddia eden kadının yaşına kimse inanmadı.

İnsanları yaşına inandıramadı! Sosyal medyada şaşkınlık yarattı

Sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede popülerliğe kavuşan Albina Mart, özellikle yaşı konusunda büyük merak uyandırıyor. 50 yaşındaki kadın, son olarak kızlarıyla attığı bir dans videosu ile şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından anneanne olduğunu müjdelemek için yaptığı paylaşımda Mart, 25 yaşındaki kızlarından birinin hamile olduğunu belirtti.

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“ÇOK GENÇ GÖRÜNÜYORSUN”

kapak anne

En az 10 torun sahibi olmak istediğini dile getiren Mart paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birçok kişi 50 yaşında olduğuna inanmadığını söylerken, “50 mi? Kesinlikle 20 zannediyordum”, “50 yaşında olman mümkün değil, çok genç görünüyorsun” yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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