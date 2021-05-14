İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen en büyük 5 gemi kazası

Bundan yüzyıllar öncesinde deniz ticareti ve ulaşımı oldukça popülerdi. Özellikle savaş yıllarında gemiler büyük bir öneme sahipti. Bu nedenle seferler sırasında gemi kazaları da yaşanıyordu. Sizler için yaşanan büyük gemi kazalarını derledik.

SİCİLYA’DA BATAN İNGİLİZ DONANMASI (1707)

20 Ekim 1707 tarihinde İngiliz donanmasına ait dört gemi, Britanya’ya giderken Sicilya yakınlarındaki bir kayaya çarparak battı. Dört gemideki mürettebattan yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti.

ESTONIA (1994)

Estonia isimli gemi, 1994 yılında Baltık Denizi’nde battı. Bu kazada 852 yolcu hayatını kaybetti. Modern denizcilik tarihinin en büyük faciası olarak bilinen bu felaketin nedeni hala gizemini koruyor. Kazanın nedeni sert hava koşulları olarak gösterilse de kimi tarihi kaynaklarda gemiye patlayıcı yerleştirildiği iddia ediliyor.

LE JOOLA (2002)

Senegal hükümetine ait olan Le Joola isimli feribot, 26 Eylül 2002 tarihinde denizin dalgalı olması nedeniyle alabora oldu. Gemi alabora olduğu sırada kapasitesinden daha fazla yük ve yolcu taşıyordu. Yaşanan kazada 1.864 kişi hayatını kaybetti.