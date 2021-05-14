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İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen en büyük 5 gemi kazası

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titanik isimli geminin ilk sefere sırasında buzdağına çarparak battığını herkes biliyordur. Ancak tarih boyunca yaşanan tek gemi kazasının bu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizler için geçmişten günümüze yaşanmış en büyük gemi kazalarını araştırdık.

İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen en büyük 5 gemi kazası

Bundan yüzyıllar öncesinde deniz ticareti ve ulaşımı oldukça popülerdi. Özellikle savaş yıllarında gemiler büyük bir öneme sahipti. Bu nedenle seferler sırasında gemi kazaları da yaşanıyordu. Sizler için yaşanan büyük gemi kazalarını derledik.

SİCİLYA’DA BATAN İNGİLİZ DONANMASI (1707)

20 Ekim 1707 tarihinde İngiliz donanmasına ait dört gemi, Britanya’ya giderken Sicilya yakınlarındaki bir kayaya çarparak battı. Dört gemideki mürettebattan yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti.

ESTONIA (1994)

Estonia isimli gemi, 1994 yılında Baltık Denizi’nde battı. Bu kazada 852 yolcu hayatını kaybetti. Modern denizcilik tarihinin en büyük faciası olarak bilinen bu felaketin nedeni hala gizemini koruyor. Kazanın nedeni sert hava koşulları olarak gösterilse de kimi tarihi kaynaklarda gemiye patlayıcı yerleştirildiği iddia ediliyor.

LE JOOLA (2002)

Senegal hükümetine ait olan Le Joola isimli feribot, 26 Eylül 2002 tarihinde denizin dalgalı olması nedeniyle alabora oldu. Gemi alabora olduğu sırada kapasitesinden daha fazla yük ve yolcu taşıyordu. Yaşanan kazada 1.864 kişi hayatını kaybetti.

THE SULTANA (1865)

Sultana isimli vapur, 1865 yılında Memphis yakınlarındaki Mississippi Nehri’nde kazanlarının patlaması sonucu battı. Yaşanan kazada 1.168 kişi hayatını kaybetti. Geminin enkazı ise 1982 yılında bulunabildi.

PRINCESS OF THE STARS (2008)

Filipinler’e ait Princess of The Stars adlı gemi 2008 yılında güçlü bir fırtına yüzünden alabora oldu ve battı. Kazanın sonunda 747 kişilik mürettebattan sadece 57’si sağ kurtuldu.

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