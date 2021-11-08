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İnşatta çalışıyor! Güzel olduğu için kendisini ciddiye almadıklarını söyledi

08.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Autumn Westfall, iş arkadaşları tarafından sık sık görmezden gelindiğini ve bazılarının ona kahve ve atıştırmalık servisi yapmak için oradaymış gibi davrandığını söyledi. Bir inşaat şirketinde proje yöneticisi olarak çalışan Autumn Westfall, bakımlı olduğu için erkekler tarafından ciddiye alınmadığını söyledi.

İnşatta çalışıyor! Güzel olduğu için kendisini ciddiye almadıklarını söyledi

Bir kadın olarak erkek egemen bir sektörde çalışırken kariyeriyle ilgili tabuları kaldırdı ve bakımlı olmanın işyerinde kimi zaman zor durumlara neden olduğunu dile getirdi. TikTok’ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Autumn Westfall, güzel ve bakımlı olmanın hayatında yarattığı olumlu ve olumsuz yönlerden söz etti. Westfall, “İnsanların sizi çekici bulduğunda, genellikle sadece bu nedenle ve yalnızca bu nedenle size iyi davranmaları kesinlikle kabalıktır” diyerek uğradığı ayrımcılığı anlattı.

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“GÜÇLÜ BİR POZİSYONDA VE ZEKADA OLAMAZSINIZ”

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Erkek egemen bir sektörde çalıştığından söz eden Westfall, “İnşaat sektöründe milyonlarca dolarlık işlerde çalışıyorum ve bazen iş arkadaşlarım e-postalarımı görmezden geliyor. Çoğu zaman onlara çay servisi yapacağım bir hizmetli görevinde olduğumu düşünüyorlar. Eğer bakımlı bir kadınsanız muhtemelen erkeklerin gözünde güçlü bir pozisyonda ve zekada olamazsınız” diye konuştu.

Kadınların iş hayatında kimi durumlarda zorlandıklarını dile getiren Westfall, “İki kızım var ve onlar hangi kariyer yolunu seçeceklerine karar verirken, onların aşağılanıp konuşulmayacakları ya da profesyonelce muamele görecekleri konusunda endişelenmeden karar vermelerini istiyorum. Bunun onlar için bir sorun olmasını istemiyorum” dedi.

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