MAGAZİN

Instagram'da birbirlerine girdiler! Tuğçe Aral'dan Jelena Karleusa'ya sert cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 22:32 | Son Güncelleme

'Bayan bacak' unvanına sahip manken/şarkıcı Tuğçe Aral ile Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Instagram'da birbirine girdi.

Instagram'da birbirlerine girdiler! Tuğçe Aral'dan Jelena Karleusa'ya sert cevap

Bayan bacak olarak anılan manken ve şarkıcı Tuğçe Aral, Jelena Karleusa'ya çok sert bir yorum yaptı.

Sosyal medyayı cesur pozlarıyla yakıp kavuran Jelena Karleusa, Instagram hesabından yine çok seksi bir karesini paylaştı. Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına, "And suddenly, I felt nothing"( Ve aniden, hiçbir şey hissetmedim) yazdı.

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2013 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla ünlenen Aral, Karleusa'nın paylaşımına yorum olarak Dusko Tosic'i etiketleyerek, "Eşine yardımcı olmalısın, hissetmiyormuş. Ayrıca haklısın o kadar photoshop'tan hiçbir şey hissetmemen normal" yazdı.

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Bu yorumun ardından Tuğçe Aral yaptığı story paylaşımıyla Jelena'nın kendisini engellediğini duyurdu;

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Anahtar Kelimeler:
tuğçe aral Jelena Karleusa

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